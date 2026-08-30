'Nadie puede servirse del movimiento': Rosa Icela Rodríguez advierte a diputados de Morena

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, leyó la cartilla a las y los diputados federales de Morena, a quienes advirtió que en la víspera del proceso electoral 2027, “nadie puede servirse del movimiento para obtener privilegios personales o vulnerar la ley”.

Durante su participación en la plenaria del grupo parlamentario guinda en la Cámara Baja, la funcionaria federal sostuvo que las elecciones del próximo año pondrán a prueba al movimiento.

“Nadie puede servirse del movimiento para obtener privilegios personales o vulnerar la ley; mantener esa frontera ética es responsabilidad de todas y de todos nosotros. El proceso electoral que se aproxima pondrá a prueba al movimiento. Habrá competencia, como corresponde a una democracia; habrá legítimas aspiraciones y definiciones partidistas, pero ninguna candidatura, posición o cálculo puede estar por encima de la estabilidad del país, la soberanía nacional y el bienestar de las mayorías”, exigió.

Rodríguez Velázquez pidió a todas y todos recordar que los cargos son transitorios y que el mandato del pueblo es permanente.

“Ninguna posición vale la división del movimiento; ninguna visión individual puede estar por encima de México. Pero también, unidad no significa silencio ni pensamiento único, sino discutir con franqueza y caminar juntos después de que se tome una decisión democrática. Nuestra labor, la de todos los que estamos aquí, es cuidar el legado recibido por nuestro líder moral, Andrés Manuel López Obrador, y respaldar a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, para mantener el rumbo de la transformación. Que el interés superior del pueblo de México esté siempre por encima de cualquier interés personal, de grupo o de partido; que la unidad nos dé fuerza para enfrentar los desafíos internos y externos, y que el segundo piso de la cuarta transformación siga levantándose con principios, con democracia y con la participación consciente del pueblo”, declaró.

Durante su presentación, la secretaria recordó que, en dos días, se cumplirá un aniversario más desde que inició la construcción del denominado segundo piso de la Cuarta Transformación, que inició en 2018 en el país.

“Nuestra mandataria gobierna con principios, con conocimiento y con una enorme cercanía con el pueblo; ha demostrado que se puede defender a México con dignidad. Solo basta enumerar algunos logros: el incremento del salario mínimo, el presupuesto para pensiones y el apoyo al campo, que ha tenido un crecimiento sostenido y este año rebasará el billón de pesos, así como 152 proyectos hospitalarios para concluirse en 2030”.

Sostuvo que la Segob ha trabajado en el caso Ayotzinapa “para dar con el paradero de los estudiantes, y se ha brindado acompañamiento y apoyo a las madres y padres a través de la comisión especializada de atención a víctimas”.

Detalló que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, han logrado avances en las indagatorias que han permitido detenciones importantes.

“Hemos privilegiado la atención directa porque tenemos claro que ningún conflicto se resuelve a la distancia y ninguna demanda legítima debe encontrarse con una puerta cerrada”, dijo.

También aseguró que, en este gobierno, “los periodistas actúan en total libertad”.

“Hoy se respeta la crítica, no hay censura y, a través del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en estos dos años se han brindado 7 mil 200 medidas de protección a personas que enfrentan algún riesgo”.

Finalmente, pidió a las y los diputados morenistas, respaldar los proyectos de Paquete Económico y el Presupuesto de Egresos que enviará la Presidenta.

“La Presidenta está segura de contar con el respaldo de este grupo mayoritario. Nuestro México cuenta con una mayoría transformadora cohesionada en torno a las causas del pueblo”, concluyó.