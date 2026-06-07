Narcomenudeo mantiene tendencia a la baja en Durango 

Los casos de narcomenudeo registrados en Durango mostraron una disminución durante el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con los años recientes; aunque la incidencia continúa concentrándose principalmente en la Región Laguna, especialmente en el municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril del 2026 se iniciaron 222 carpetas de investigación por narcomenudeo a nivel estatal.

COMPARATIVOS

La cifra representa una reducción de 111 casos respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 333 denuncias. Sin embargo, también existe diferencia en el comparativo para el primer cuatrimestre del 2024, cuando la Fiscalía General del Estado reportó al organismo federal la apertura de 251 investigaciones por narcomenudeo; en tanto que para el 2023 se reportaron 290; en el 2022 se registraron 273 y para 2021 se alcanzaron los 316 casos.

La incidencia estatal durante el presente año se concentra principalmente en Gómez Palacio, donde se han registrado 115 casos, equivalentes a poco más de la mitad del total estatal del primer cuatrimestre.

En un segundo renglón se ubicó el municipio de Durango, con 46 carpetas de investigación; seguido de Lerdo, con 30 casos. Más atrás aparecen Santiago Papasquiaro, con cuatro; Mapimí, con tres; mientras que Guadalupe Victoria, Nuevo Ideal y Vicente Guerrero reportan dos casos cada uno. Otros municipios presentan únicamente un asunto registrado durante el periodo.

DENUNCIAS

Las cifras mensuales reflejaron un comportamiento relativamente estable durante el cuatrimestre. En enero se contabilizaron 50 casos; en febrero la cifra aumentó a 63; en marzo descendió a 50 y en abril se ubicó en 59 denuncias. Aunque no se observó una tendencia marcada al alza o a la baja dentro del año, los registros sí muestran una reducción significativa respecto a los niveles observados durante los primeros cuatro meses del 2025.

El comparativo histórico sostiene que la disminución ha sido más evidente precisamente en Gómez Palacio. Esto porque durante el primer cuatrimestre de 2025 ese municipio acumuló 192 casos, mientras que en el mismo periodo de 2026 registra 115, una reducción de 77 carpetas de investigación.

En la capital del estado también se observa una baja, al pasar de 59 a 46 casos en el mismo lapso.

A pesar de la reducción estatal, la estadística confirma que la zona conurbada de Gómez Palacio y Lerdo continúa concentrando la mayor parte de las investigaciones por narcomenudeo en Durango, al reunir cerca de dos terceras partes de los casos registrados durante los primeros cuatro meses del año.