NASA anuncia misión Artemis III; astronauta latino será parte del ensayo para volver a la Luna

La NASA dio un nuevo paso en su programa Artemis al anunciar a la tripulación de la misión Artemis III, un vuelo que será clave para preparar el regreso de astronautas a la superficie lunar.

Aunque el nombre puede sonar a la misión que finalmente volverá a poner humanos en la Luna, la propia agencia espacial aclaró que Artemis III será, en realidad, un ensayo técnico en órbita terrestre baja, previsto para 2027.

El objetivo será probar maniobras de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los sistemas comerciales que se desarrollan para llevar astronautas a la superficie lunar.

Entre los tripulantes se encuentra Frank Rubio, astronauta de la NASA y coronel del Ejército de Estados Unidos, quien destaca por sus lazos con Latinoamérica: nació en Los Ángeles, considera a Miami como su ciudad natal y su madre, Myrna Argueta, vive en El Salvador, de acuerdo con la biografía oficial de la NASA.

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¿Quiénes integran la tripulación de Artemis III?

La tripulación principal estará conformada por Randy Bresnik, comandante de la misión; Luca Parmitano, astronauta de la Agencia Espacial Europea, quien será piloto; Andre Douglas, especialista de misión; y Frank Rubio, también especialista de misión.

La NASA también designó a Bob Hines como integrante de respaldo.

Con esta asignación, Luca Parmitano se convierte en el primer astronauta de la Agencia Espacial Europea en formar parte de una misión Artemis, lo que refuerza el carácter internacional del programa lunar.

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Frank Rubio, el astronauta latino que ya hizo historia

Frank Rubio no llega a Artemis III como un nombre nuevo dentro de la exploración espacial.

En 2023, el astronauta rompió el récord del vuelo espacial continuo más largo realizado por un estadounidense, al permanecer 371 días en la Estación Espacial Internacional.

Durante esa misión, Rubio realizó tres caminatas espaciales, acumuló más de 21 horas fuera de la estación e instaló nuevos paneles solares en el laboratorio orbital.

Además de astronauta, Rubio es médico, cirujano de vuelo y piloto de helicóptero UH-60 Black Hawk. Antes de llegar a la NASA, sirvió en el Ejército de Estados Unidos y acumuló más de mil 100 horas de vuelo, incluyendo despliegues en Bosnia, Afganistán e Irak.

Artemis III no llegará a la Luna, pero será clave para hacerlo

La misión Artemis III despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete SLS, que llevará la nave Orion con sus cuatro tripulantes.

Una vez en órbita terrestre baja, Orion realizará pruebas con versiones de los sistemas de alunizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

De acuerdo con la NASA, estas pruebas servirán para validar sistemas, software, comunicaciones, propulsión y maniobras de acoplamiento que serán necesarias para futuras misiones a la superficie lunar.

La misión tendrá una duración aproximada de dos semanas, aunque el tiempo exacto dependerá de las operaciones en órbita.

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El regreso a la Luna sigue en la mira

Artemis III será una especie de puente entre Artemis II, misión tripulada que ya abrió el camino de regreso hacia la Luna, y Artemis IV, prevista como la primera misión del programa que llevaría astronautas al polo sur lunar.

El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y, a largo plazo, preparar misiones tripuladas hacia Marte.

Para la NASA, esta nueva etapa no solo representa un avance tecnológico, sino también una apuesta por la cooperación internacional y por una nueva generación de exploradores espaciales.

En ese camino estará Frank Rubio, el astronauta con raíces latinas que ya pasó más de un año en el espacio y que ahora ayudará a preparar una de las operaciones más complejas rumbo al regreso humano a la Luna.