NASCAR: de Contrabandistas a Carreras Oficiales

¿Sabías cómo se pasó del contrabando de alcohol a uno de los deportes de autos más vistos? Te contamos los detalles de este efecto mariposa.

Ya es tradición que todos los años millones de personas enciendan la televisión para ver carreras de autos en un óvalo, que suelen ser bastante pesados comparados a la F1.

Esto se relaciona directamente con la Ley Seca en Estados Unidos en 1920 y es uno de los mejores ejemplos de un efecto mariposa. Durante ese tiempo, la venta de alcohol estaba prohibida completamente y se generó de inmediato un mercado negro enorme en el país.

Las personas que fabricaban licor de forma ilegal en zonas rurales alejadas necesitaban llevar su producto a las grandes ciudades para venderlo.

Para lograrlo sin ser atrapados, empezaron a usar autos comunes modificados. Así nació de manera casual la base de lo que hoy es la categoría automovilística deportiva más popular de ese país.

La Ley Seca y la necesidad del escape

Durante la década de 1920 y principios de los años treinta, el gobierno de los Estados Unidos prohibió producir, transportar y vender bebidas alcohólicas de cualquier tipo. Esta medida no detuvo el consumo de alcohol como se pensaba que pasaría: lo volvió clandestino.

En zonas montañosas y de difícil acceso como los Montes Apalaches, los destiladores producían un licor casero de alta graduación conocido popularmente como moonshine. El principal problema de este negocio era la logística de la distribución y el transporte.

Los contrabandistas, que pasaron a ser conocidos como runners, manejaban de noche por caminos de tierra en muy mal estado, esquivando de manera constante a la policía local y a los agentes federales en las diferentes rutas.

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Para no llamar la atención pública, estos conductores compraban autos de calle comunes en los concesionarios, utilizando principalmente modelos económicos de la marca Ford.

Por fuera, los vehículos de los contrabandistas se veían exactamente como cualquier auto familiar. Sin embargo, debajo de la carrocería de metal, estaba un motor que iba hasta a 150 kilómetros por hora sostenidos.

Los pilotos de estos autos aprendieron a la fuerza a derrapar en curvas de tierra suelta y a conducir sin usar las luces delanteras en la oscuridad para no llamar la atención. Ese fue el entrenamiento no oficial de los futuros pilotos profesionales que darían forma a NASCAR.

Modificaciones mecánicas en los vehículos

Según los registros históricos que mantiene documentados el Salón de la Fama oficial de NASCAR, el éxito logístico de los contrabandistas dependía de las habilidades técnicas que tenían sus mecánicos de confianza, algo así como en la F1 actual con las escuderías y mecánicos especializados que puedes seguir en vivo en Betonwin gracias a su marcador en tiempo real.

En las persecuciones de la época no alcanzaba solamente con saber manejar rápido y girar bien; el auto en cuestión debía ser mecánicamente muy superior a los autos de las patrullas. Por eso los dueños de los talleres pasaban varias horas seguidas en galpones ocultos desarmando motores completos y cambiando piezas originales por componentes específicos que se inventaban a veces.

La regla principal era mantener la apariencia exterior limpia y de fábrica para no generar sospechas en los controles policiales de las rutas.

Las alteraciones mecánicas de gran magnitud que realizaban se dividían concretamente en estas tres categorías de trabajo:

● Aumento de potencia en el motor: Cambiaban los sistemas de admisión de aire y de escape del motor e instalaban varios carburadores grandes para lograr la mayor velocidad final posible en las líneas rectas.

● Refuerzo en el sistema de suspensión: Colocaban amortiguadores traseros duros y sumaban varias piezas de acero elástico en el eje posterior del coche para que soportara el peso de cientos de litros de licor sin que el auto se hundiera contra el pavimento.

● Cambios dentro del habitáculo interior: Sacaban los asientos traseros por completo y también retiraban el asiento del pasajero de adelante. Esto les daba espacio y eliminaba al mismo tiempo kilos extra.

Inicio de las competencias y Bill France Sr.

Cuando la Ley Seca terminó finalmente en el año 1933 tras una modificación de la constitución nacional, los contrabandistas de alcohol se quedaron en pocas semanas sin su negocio principal. Sin embargo, este grupo de personas todavía tenía guardados en sus galpones los autos de calle más rápidos de todo el país y, además, mantenían la costumbre de manejar a velocidades peligrosas constantemente.

Muchos de estos conductores desempleados empezaron a juntarse durante los fines de semana en campos de tierra llanos o en circuitos improvisados de arcilla para probar frente a todos los presentes quién tenía el motor más veloz bajo el capó y quién de todos ellos era el piloto con mayor destreza técnica al volante.

Estas carreras informales al aire libre se volvieron una atracción en las ciudades rurales.

Eso atrajo a un promotor de carreras llamado Bill France Sr. Al ver las tribunas improvisadas completamente llenas, él entendió que allí había un negocio de entretenimiento con buen potencial si se estandarizaba y se generaba confianza.

Las carreras de autos modificados eran informales y un desastre administrativo. Cada organizador de evento tenía reglas distintas y muchísimas veces los premios en metálico no se pagaban o eran menores a lo anunciado.

Por eso en diciembre de 1947, France Sr. convocó formalmente a dueños de autos, mecánicos en jefe y pilotos destacados en un hotel de la ciudad de Daytona Beach y de ahí nació NASCAR. Bill France estableció un reglamento técnico, un sistema de puntuación para elegir a un campeón anual y varias garantías comerciales firmes de pago de premios.

El resto, es historia.

¿Qué te parece? ¿Ya sabías esto de la NASCAR?