Natto, el extraño desayuno japonés que conquista al mundo por sus beneficios

A primera vista, el natto no parece el desayuno más apetitoso del mundo. Su textura viscosa, los largos hilos que se forman al mezclarlo y su aroma intenso suelen provocar sorpresa entre quienes lo prueban por primera vez. Sin embargo, en Japón es un clásico de la mesa matutina y, cada vez más, también se gana un lugar entre quienes buscan alimentos funcionales y una alimentación enfocada en el bienestar.

El natto es un alimento tradicional elaborado a partir de granos de soya fermentados con la bacteria “Bacillus subtilis”. Durante este proceso de fermentación, la soya adquiere su característica consistencia pegajosa, un sabor intenso con notas umami y un perfil nutricional que lo ha convertido en uno de los fermentados más valorados de la gastronomía japonesa.

¿Por qué los japoneses lo desayunan?

En Japón, el natto suele servirse sobre un tazón de arroz caliente y acompañarse con salsa de soya, cebollín, mostaza japonesa o unas gotas de aceite de sésamo. Se consume principalmente en el desayuno porque aporta proteínas vegetales, fibra y energía de larga duración, además de combinar perfectamente con otros alimentos tradicionales de la primera comida del día.

Aunque su olor y textura pueden resultar desafiantes para algunos paladares occidentales, para millones de japoneses representa un alimento cotidiano asociado con una alimentación equilibrada y una buena salud digestiva.

¿Qué contiene?

Más allá de su peculiar apariencia, el natto destaca por su riqueza nutricional. Es una excelente fuente de proteína vegetal de alta calidad, fibra, vitaminas del complejo B y vitamina K2, un nutriente esencial para la salud ósea. También aporta minerales como hierro, calcio y magnesio, además de probióticos naturales derivados del proceso de fermentación.

Otro de sus componentes más estudiados es la nattokinasa, una enzima que se forma durante la fermentación y que ha despertado el interés de la comunidad científica por su posible papel en la salud cardiovascular. Aunque los estudios son prometedores, aún se siguen investigando sus efectos a largo plazo.

Grandes beneficios

El creciente interés por el natto no se debe únicamente a su tradición, sino también a sus posibles beneficios para la salud. Gracias a su combinación de probióticos, fibra y compuestos bioactivos, puede favorecer el equilibrio del microbioma intestinal y mejorar la digestión.

Además, su alto contenido de vitamina K2 contribuye al mantenimiento de huesos fuertes, mientras que la fibra ayuda a controlar los niveles de colesterol. Algunos estudios también sugieren que la nattokinasa podría contribuir a una mejor circulación sanguínea y apoyar la salud cardiovascular, aunque estos efectos continúan bajo investigación.

Por su aporte de proteínas y su capacidad para generar saciedad, también se ha convertido en un alimento popular entre quienes siguen planes de alimentación orientados al fitness o al control del peso.

Tras la preparación

La elaboración del natto comienza con granos de soya que se dejan en remojo durante varias horas antes de cocerse al vapor hasta quedar tiernos. Posteriormente se inoculan con la bacteria Bacillus subtilis y se dejan fermentar en un ambiente controlado durante aproximadamente un día. Después, el producto madura en refrigeración antes de estar listo para consumirse.

Tradicionalmente, este proceso se realizaba envolviendo los granos cocidos en paja de arroz, donde la bacteria se encontraba de forma natural. Hoy la producción utiliza cultivos controlados que garantizan mayor seguridad e higiene.

El origen del natto está rodeado de leyendas. La más conocida cuenta que surgió de forma accidental durante el periodo Heian, cuando el samurái Minamoto no Yoshiie transportaba granos de soya cocidos envueltos en paja para alimentar a sus caballos. Con el paso del tiempo, la fermentación transformó los granos y dio origen a este alimento que terminaría convirtiéndose en un símbolo de la cocina japonesa.