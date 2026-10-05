NBA: Karim López logra sus primeros puntos en la liga ante los Atlanta Hawks

El mexicano Karim López tuvo sus primeros minutos en la pretemporada de la NBA con los Memphis Grizzlies, que este lunes 5 de octubre derrotaron 132-123 a los Atlanta Hawks. El encuentro representó una nueva oportunidad para el joven basquetbolista de sumar experiencia con su equipo rumbo al inicio de la campaña.

Con el dorsal 35, López disputó siete minutos y 53 segundos, en los que registró dos puntos, un rebote, dos robos de balón y un bloqueo. Aunque su participación fue breve, logró contribuir en distintos aspectos del juego, especialmente en defensa.

Aporta en ambos lados de la cancha

El mexicano convirtió uno de sus dos intentos de campo para terminar con una efectividad del 50 por ciento. Su único rebote fue ofensivo, mientras que los dos robos y el bloqueo complementaron su aportación.

Así, López consiguió hacerse presente en el registro estadístico más allá de la anotación durante su primera aparición en esta etapa de preparación.

Memphis comienza con una victoria

Los Grizzlies construyeron buena parte de su ventaja durante el segundo cuarto, en el que anotaron 49 puntos para marcharse al descanso arriba 81-61. Atlanta recortó la diferencia durante la segunda mitad, pero Memphis conservó el liderato y aseguró el triunfo por nueve unidades.

Para López, este encuentro abre una etapa en la que buscará sumar minutos y mostrar sus recursos dentro de la rotación. Su actuación ante los Hawks dejó una primera contribución en ataque y defensa, mientras continúa su preparación rumbo a la temporada regular.

La próxima oportunidad para el sonorense