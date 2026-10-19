NBA: La Ciudad de México compite con Las Vegas y Seattle por tener un nuevo equipo en la liga

La posibilidad de que la NBA establezca una franquicia permanente en la Ciudad de México cobró fuerza tras confirmarse que la capital figura en las conversaciones de expansión de la liga. Aunque Seattle y Las Vegas aparecían como los destinos más probables, el escenario dio un giro debido a que las negociaciones con grupos inversionistas de Seattle no avanzan al ritmo esperado.

El origen del rumor radica en un reporte de ESPN que señala que un grupo de inversionistas con sede en México sostuvo acercamientos con PJT Partners, la firma financiera que asesora a la NBA. La propuesta contempla no solo una franquicia, sino el desarrollo de un distrito deportivo y una nueva arena de clase mundial en la capital.

¿Realidad? ¿O humo periodístico?

El contexto favorece la postura mexicana. El país se ha consolidado como el mercado internacional más relevante para la liga fuera de Estados Unidos y Canadá: alberga partidos de temporada regular en la Arena CDMX, posee una sólida base de aficionados, mantiene presencia permanente mediante los Capitanes en la G League y cuenta con el interés expuesto por Adam Silver para expandir la marca internacionalmente.

Sin embargo, en los despachos de la liga prevalece la cautela. Las Vegas continúa como la candidata más sólida y Seattle sigue en la contienda pese a las dudas sobre sus propuestas económicas. Además, la inversión total podría superar los 10 mil millones de dólares entre cuotas de incorporación e infraestructura.

Las cartas están sobre la mesa

Ahí surge la principal incógnita. Versiones en Estados Unidos indican que el surgimiento de la Ciudad de México podría servir como elemento de presión para elevar las ofertas de Seattle, o bien para ser considerada en una fase posterior de crecimiento y no en la ronda inicial.

Por ahora, la NBA no ha oficializado el proceso, pero la propuesta mexicana ya fue recibida por PJT Partners. Mientras Las Vegas y Seattle encabezan las opciones, la Ciudad de México permanece en el grupo de mercados analizados rumbo a la futura expansión.