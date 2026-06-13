NBA: New York Knicks liquida a San Antonio Spurs y alza el gran título de liga tras 53 años

La agonía de más de medio siglo ha terminado. Tras 53 años de promesas rotas y frustraciones acumuladas desde aquel lejano 1973, los New York Knicks se coronaron campeones de la NBA en este 2026 al vencer 94-90 a los San Antonio Spurs en el definitivo Juego 5 de las Finales, liquidando la serie por un contundente 4-1. El AT&T Center fue testigo de una noche de tintes épicos, donde el orgullo de la Gran Manzana se impuso a la adversidad.

El partido comenzó cuesta arriba para la escuadra neoyorquina. San Antonio saltó a la duela con el cuchillo entre los dientes y llegó a construir una ventaja de hasta 16 puntos. La primera mitad fue un auténtico calvario ofensivo para los visitantes, reflejado en un marcador adverso de 42-37 al descanso.

Los Knicks, con garra y corazón

Victor Wembanyama dictó condiciones en la pintura con una exhibición defensiva intimidante, acumulando cinco tapones en los primeros dos cuartos, mientras que el joven Dylan Harper comandaba el ataque tejano con 11 unidades al medio tiempo, bien respaldado por la conducción de De'Aaron Fox, el despliegue de Stephon Castle y los tiros de Devin Vassell.

Sin embargo, el destino tenía preparado un desenlace heroico. Los Spurs iniciaron el último periodo con una ventaja de siete puntos, pero fue entonces cuando emergió la figura inmortal de Jalen Brunson. El base estrella de los Knicks firmó una de las actuaciones más gloriosas en la historia de las Finales al asumir por completo el control en el cuarto trimestre. Brunson finalizó el encuentro con una colosal producción de 45 puntos en 41 minutos de acción, castigando la red con cuatro triples memorables que silenciaron el recinto.

Amarran el histórico resultado

El triunfo requirió un ajedrez táctico sublime por parte de Tom Thibodeau. Karl-Anthony Towns aportó una titánica batalla física en la pintura frente a Wembanyama, mientras que el incansable Josh Hart y el desgaste defensivo de OG Anunoby y Mikal Bridges secaron el perímetro local.

En los momentos críticos, las rotaciones con Mitchell Robinson y Miles McBride desde el banquillo contuvieron los embates de Keldon Johnson y Luke Kornet, provocando entregas de balón cruciales. Con tiros libres perfectos de Brunson y un candado asfixiante sobre Julian Champagnie en los segundos finales, Nueva York amarró la gloria.

Las lágrimas de Brunson abrazando el trofeo Larry O'Brien resumen el sentir de una ciudad entera. Después de 53 años de sequía, los Knicks vuelven a ser los reyes absolutos del baloncesto.