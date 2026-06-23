NBA: ¡OFICIAL! Karim López es seleccionado en el Draft, ¿qué equipo lo eligió?

El baloncesto mexicano vivió una noche histórica, Karim López fue seleccionado en la posición número 21 del Draft de la NBA, convirtiéndose en uno de los prospectos nacionales más importantes en dar el salto hacia la mejor liga de baloncesto del mundo.

Con apenas 19 años, López continúa construyendo una trayectoria que lo ha colocado entre las mayores promesas internacionales de su generación y que ahora lo acerca al máximo escenario del deporte ráfaga.

¿Qué equipo lo eligió?

Aunque su nombre fue anunciado por los Detroit Pistons durante la ceremonia, diversos reportes surgidos en la noche del Draft señalan que el mexicano estaría involucrado en un intercambio que lo llevaría a los Memphis Grizzlies, una situación común durante este tipo de eventos y que deberá ser oficializada por la NBA en los próximos días.

El sonorense llegó al Draft respaldado por una destacada campaña en la National Basketball League (NBL) de Australia, considerada actualmente una de las ligas de desarrollo más importantes para jóvenes talentos con aspiraciones de llegar a la NBA.

Durante la temporada promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y un bloqueo por encuentro, además de registrar un 49 por ciento de efectividad en tiros de campo.

Su desempeño llamó la atención de múltiples organizaciones gracias a su capacidad para competir físicamente ante jugadores de experiencia profesional, algo poco habitual para un basquetbolista de su edad.

¿Qué puede aportar Karim López en la NBA?

Uno de los mayores atractivos del mexicano es su versatilidad. López cuenta con un físico fuerte para su edad y la capacidad de desempeñarse en varias posiciones dentro de la cancha.

Los reportes de talento destacan su estilo agresivo para atacar el aro, su disposición para jugar con contacto y su habilidad para generar ventajas en situaciones de uno contra uno. También posee buenas manos, capacidad para finalizar cerca del canasto y una visión de juego que le permite involucrar a sus compañeros dentro de los sistemas ofensivos.

Otra de sus fortalezas es la posibilidad de convertirse en un defensor multiposicional. Su tamaño, fuerza y coordinación le permiten enfrentar distintos tipos de rivales, una característica muy valorada en el baloncesto moderno.

Un futuro que apunta a Memphis

Aunque la selección quedó registrada inicialmente a nombre de Detroit, diversos reportes indican que Karim López formaría parte de un intercambio que terminaría enviándolo a los Memphis Grizzlies.

De concretarse el movimiento, el mexicano llegaría a una franquicia que en los últimos años ha apostado por desarrollar talento joven y construir un proyecto competitivo a largo plazo.

Mientras se oficializa la operación, México celebra una noche que quedará marcada en la historia de su baloncesto. Karim López dio el paso más importante de su carrera hasta ahora y se convirtió en un símbolo de una nueva generación de jugadores nacionales que sueñan con abrirse camino en la NBA.

El siguiente desafío será demostrar que pertenece a la liga más exigente del planeta y aprovechar una oportunidad que pocos basquetbolistas mexicanos han tenido a lo largo de la historia.