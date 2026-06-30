NBA: ¡OFICIAL! LeBron James informa a Los Angeles Lakers que no continuará con el equipo

Luego de semanas de rumores sobre su futuro, el histórico basquetbolista comunicó a la franquicia de Los Ángeles que no continuará con el equipo para la temporada 2026-27 y que buscará un nuevo destino en la agencia libre, poniendo punto final a una etapa de ocho campañas con la organización angelina.

La decisión marca uno de los movimientos más importantes del mercado de verano de la NBA, pues se trata del máximo anotador en la historia de la liga y uno de los jugadores más influyentes de todos los tiempos, quien ahora tendrá la oportunidad de elegir el que podría ser el último capítulo de su extraordinaria carrera.

El adiós de una histórica etapa en Los Ángeles

De acuerdo con la información dada a conocer por ESPN y confirmada por su agente Rich Paul , LeBron notificó a la directiva de los Lakers que la organización puede seguir adelante con sus planes porque él disputará la próxima temporada con otra franquicia.

La comunicación fue realizada antes del inicio formal de la agencia libre, permitiendo al equipo reorganizar su proyecto deportivo.

¿Por qué decidió salir?

Aunque ni LeBron ni su entorno detallaron todos los motivos de la decisión, distintas versiones apuntan a que el veterano alero desea mantenerse en un equipo con aspiraciones reales al campeonato durante la recta final de su carrera.

A sus 41 años y rumbo a disputar su temporada número 24 en la NBA, James sigue convencido de que puede competir por otro anillo, por lo que optó por cambiar de proyecto tras ocho años en Los Ángeles.

Comienza la especulación sobre su próximo destino

Con LeBron oficialmente en la agencia libre, inmediatamente comenzaron las especulaciones sobre cuál será el uniforme que vestirá la próxima campaña.

Entre los equipos que más han sonado aparecen los Golden State Warriors, quienes desde hace tiempo han sido vinculados con el veterano alero, además de un posible regreso a los Cleveland Cavaliers, franquicia donde inició su carrera profesional y conquistó el histórico campeonato de 2016. También han surgido otras opciones, aunque por ahora no existe un anuncio oficial sobre su siguiente destino.