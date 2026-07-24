NBA: ¡OFICIAL! LeBron James ya tiene un nuevo equipo por los próximos dos años, ¿de cuál se trata?

La incertidumbre llegó a su fin, LeBron James continuará su carrera en la NBA con una franquicia con la que habría alcanzado un acuerdo por las próximas dos temporadas , incluyendo una opción de jugador para el segundo año.

El máximo anotador en la historia de la liga dejará atrás su etapa con Los Angeles Lakers y regresará a mejor baloncesto del mundo para disputar su temporada número 24 como profesional.

¿A qué equipo se incorpora?

Philadelphia será la cuarta franquicia en la trayectoria de James, después de sus etapas con Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers.

El jugador de 41 años había sido relacionado durante las últimas semanas con un posible regreso a Cleveland o Miami, además de aparecer como opción para Golden State Warriors. Sin embargo, terminó inclinándose por un proyecto que reúne juventud, talento y experiencia en posiciones importantes.

De acuerdo con los reportes, el contrato tendrá un valor total de ocho millones de dólares, una cifra considerablemente menor a la que una figura de su nivel podría aspirar en el mercado. La decisión estaría relacionada con su intención de integrarse a una plantilla preparada para pelear inmediatamente por el título.

Los 76ers ya contaban con Joel Embiid y Tyrese Maxey, mientras que durante el mercado incorporaron a Jaylen Brown. A ese grupo ahora se suma LeBron, formando una de las plantillas más llamativas de la Conferencia Este.

La presencia de VJ Edgecombe también ofrece una alternativa joven dentro del quinteto, por lo que el cuerpo técnico tendrá diferentes opciones para distribuir responsabilidades ofensivas y administrar los minutos de sus principales figuras.

Un contrato pensado para buscar otro campeonato

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el valor económico del acuerdo. LeBron firmaría por dos años y ocho millones de dólares, con la posibilidad de decidir si permanece para la segunda temporada.

El salario reducido facilitará a Philadelphia mantener flexibilidad dentro de su plantilla y rodearlo de jugadores capaces de competir por el campeonato . Para James, el movimiento representa una nueva oportunidad de conquistar el quinto anillo de su carrera y convertirse en campeón con una cuarta organización diferente.

Philadelphia reúne un plantel de estrellas

La llegada de LeBron cambia de manera inmediata las expectativas de los 76ers. Su visión de juego y capacidad para involucrar a sus compañeros podrían beneficiar especialmente a Maxey, Brown y Embiid.

Con este movimiento, LeBron James abre un nuevo capítulo en una carrera histórica. Los 76ers se convierten en su nuevo equipo y aumentan sus aspiraciones de regresar a las Finales, mientras que el experimentado jugador tendrá otra oportunidad de perseguir el campeonato antes de poner punto final a su recorrido por la NBA.