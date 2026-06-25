NBA: ¿quién es Robbie Ávila, el 'Jokic Mexicano', que firmó con Los Angeles Lakers?

Los Angeles Lakers continúan reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada y uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Robbie Ávila, un basquetbolista con ascendencia mexicana que buscará abrirse camino en la NBA tras firmar un contrato Exhibit 10 con la histórica franquicia californiana.

Para Ávila, la firma significa un paso importante después de consolidarse como uno de los jugadores más populares del baloncesto colegial estadounidense.

¿Quién es Robbie Ávila?

Robbie Ávila nació en Oak Forest, Illinois, Estados Unidos, pero cuenta con ascendencia mexicana por parte de su familia. Durante su etapa universitaria se convirtió en uno de los jugadores más reconocidos de la NCAA gracias a un estilo de juego poco común para su posición.

Con una estatura superior a los dos metros, destaca por su capacidad para pasar el balón, leer el juego y generar ofensiva desde la pintura, cualidades que han provocado comparaciones con figuras como Nikola Jokić. Su inteligencia dentro de la cancha le permitió convertirse en uno de los jugadores más completos del baloncesto colegial.

Además de sus habilidades, Ávila se hizo viral por utilizar lentes durante los partidos, un detalle poco habitual en el basquetbol profesional que le valió el apodo de "Cream Abdul-Jabbar", una mezcla entre Kareem Abdul-Jabbar y el uso de gafas que caracteriza su imagen.

¿Qué significa su contrato?

El acuerdo firmado con los Lakers corresponde a uno de tipo 'Exhibit 10', una modalidad utilizada por los equipos de la NBA para evaluar jugadores durante la pretemporada. Si logra convencer al cuerpo técnico, Robbie Ávila podría obtener un lugar en el equipo o continuar su desarrollo dentro de la organización mediante su filial de la G League.

Aunque el camino hacia un lugar permanente en la NBA no será sencillo, formar parte del campamento de entrenamiento de una franquicia como Los Angeles Lakers representa una vitrina inmejorable para demostrar su talento frente a entrenadores y directivos.

México sigue de cerca su crecimiento

La posibilidad de que Robbie Ávila llegue a consolidarse en la NBA también genera ilusión entre los aficionados mexicanos , ya que podría sumarse a la creciente lista de jugadores con vínculos con México que buscan destacar en el mejor basquetbol del mundo.

Por ahora, el siguiente objetivo será aprovechar cada minuto con los Lakers durante la pretemporada para intentar convertir un contrato de prueba en una oportunidad definitiva dentro de la NBA. Si consigue dar ese paso, Robbie Ávila podría convertirse en otra historia de éxito para el basquetbol con raíces mexicanas.