NBA: tras varios errores de Wembanyama, los Knicks se llevan la ventaja a la Gran Manzana

Los New York Knicks dieron un paso gigantesco rumbo al campeonato de la NBA al derrotar 105-104 a los San Antonio Spurs en el Juego 2 de las Finales de 2026.

Con este resultado, la quinteta neoyorquina se coloca arriba 2-0 en la serie y ahora regresará al Madison Square Garden con la oportunidad de acercarse aún más al ansiado título.

Aunque Victor Wembanyama volvió a ser uno de los jugadores más productivos de los Spurs, varios errores en momentos decisivos terminaron costándole caro al conjunto texano. El francés tuvo participación en las acciones finales del encuentro, incluyendo una pérdida de balón y dos posesiones que no logró convertirse en canastas para la ventaja, dejando escapar una oportunidad importante para igualar la serie antes de viajar a Nueva York.

Karl-Anthony Towns vuelve a marcar diferencias

Gran parte del éxito de los Knicks pasó nuevamente por las manos de Karl-Anthony Towns. El pívot dominó ambos costados de la duela y terminó con 21 puntos y 13 rebotes, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales para que Nueva York lograra controlar buena parte del encuentro.

Además del aporte de Towns, Mikal Bridges respondió en momentos clave con 20 unidades al igual que Jalen Brunson, quien apareció cuando más se necesitaba. Aunque tuvo dificultades para encontrar ritmo durante varios lapsos del partido, el base estelar de los Knicks volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes de la postemporada.

Los Spurs reaccionaron, pero fue demasiado tarde

San Antonio parecía encaminado a una derrota cómoda después de verse abajo por doble dígito durante buena parte del compromiso . Sin embargo, el equipo dirigido por Mitch Johnson encontró una reacción espectacular en el último cuarto gracias al liderazgo de Wembanyama y De’Aaron Fox.

Los Spurs lograron borrar una diferencia importante e incluso tomaron momentáneamente la ventaja en los minutos finales. La afición del Frost Bank Center comenzó a soñar con el empate en la serie, pero los Knicks mantuvieron la calma y respondieron con jugadas oportunas que terminaron inclinando la balanza a su favor.

Momento clutch

Cuando el partido entró en territorio de definición, Brunson volvió a asumir el protagonismo. El base encestó una canasta crucial en los segundos finales y posteriormente contribuyó en una de las últimas acciones defensivas que evitaron la remontada de los Spurs.

La derrota deja a San Antonio en una situación complicada. Históricamente, los equipos que toman ventaja de 2-0 en las Finales de la NBA tienen altas probabilidades de terminar levantando el trofeo Larry O'Brien, por lo que los Spurs necesitarán una reacción inmediata para evitar que la serie se les escape de las manos.

La serie se muda a Nueva York

Con el 2-0 a su favor, los Knicks regresarán a la Gran Manzana con la confianza por las nubes y el respaldo de una afición que espera ver a su equipo conquistar un campeonato que se ha resistido durante décadas. El Madison Square Garden será escenario de los próximos encuentros, donde Nueva York intentará aprovechar el impulso para colocarse a una sola victoria del título.

Por su parte, Wembanyama y los Spurs tendrán que corregir los errores que marcaron el desenlace del Juego 2. El talento del francés quedó nuevamente demostrado, pero las Finales suelen definirse por detalles, y esta vez esos detalles favorecieron a unos Knicks que están cada vez más cerca de la gloria.