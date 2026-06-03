NCAA: duranguense Jackie González Howard recibe distinción All-American en Estados Unidos

La golfista duranguense Jackie González Howard continúa consolidándose como una de las atletas mexicanas con mayor proyección en el golf universitario de Estados Unidos, luego de ser reconocida como WGCA Honorable Mention All-American, una de las distinciones más importantes que entrega la Women's Golf Coaches Association (WGCA) a las mejores jugadoras del país.

González Howard forma parte del equipo femenil de golf de la Universidad de Wingate, institución que tuvo una temporada histórica al conquistar el campeonato de la Conferencia South Atlantic (SAC), además del título regional, logrando posteriormente avanzar hasta las semifinales nacionales del campeonato de la NCAA.

Un reconocimiento para las mejores

La designación de All-American es uno de los mayores reconocimientos individuales dentro del golf colegial estadounidense, ya que distingue a las atletas con los mejores desempeños a nivel nacional durante toda la temporada.

En el caso de Wingate, las jugadoras Amely Bochaton y Olivia Meinecke fueron incluidas en el Primer Equipo All-American, mientras que Jackie González Howard formó parte del grupo de menciones honoríficas, reconocimiento que confirma su impacto dentro de uno de los programas más fuertes de la División II de la NCAA.

Orgullo duranguense en el golf internacional

Originaria de Durango, México, Jacqueline González Howard se ha convertido en una pieza importante dentro del equipo de las Bulldogs . A lo largo de la temporada contribuyó a que la institución se mantuviera entre las mejores del país, participando en torneos de alto nivel y sumando resultados destacados para el programa.

La duranguense ha logrado abrirse paso en uno de los circuitos universitarios más competitivos del mundo, compartiendo escenario con algunas de las futuras profesionales del golf femenino.

Su crecimiento deportivo y académico la han colocado como una de las representantes mexicanas más sobresalientes dentro del deporte universitario estadounidense.

Sólida temporada para Wingate

El reconocimiento obtenido por Jackie llega en medio de una campaña memorable para Wingate. El equipo femenil cerró el año como campeón de conferencia y campeón regional, además de alcanzar las semifinales nacionales de la NCAA, consolidándose entre las mejores universidades de golf femenil en Estados Unidos.

Con este nuevo logro, González Howard sigue escribiendo una destacada trayectoria en el golf universitario y pone una vez más el nombre de Durango en los escenarios deportivos internacionales, demostrando que el talento mexicano continúa ganando espacio entre la élite colegial de Estados Unidos.