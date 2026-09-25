NCAA: el duranguense, Always Wright, regresa a entrenamientos con UTRVG

El basquetbolista duranguense Always Wright ya trabaja de cara a una nueva temporada dentro del baloncesto universitario de Estados Unidos, luego de que los Vaqueros de la Universidad de Texas Rio Grande Valley (UTRGV) pusieran oficialmente en marcha su preparación para la campaña 2026-27.

El guardia originario de Durango afrontará su segundo año con el programa texano, después de disputar 33 encuentros durante la temporada anterior y aparecer como titular en 12 de ellos .

Comienza oficialmente la preparación

UTRGV realizó recientemente su primera práctica oficial de la temporada, luego de varias semanas de trabajos previos. El equipo había completado ocho semanas de entrenamientos durante el verano y posteriormente dedicó cerca de dos semanas a ejercicios relacionados con acondicionamiento físico, fortaleza, cohesión y competitividad.

La campaña marcará además el inicio de una nueva etapa para los Vaqueros, que serán dirigidos por Brandon Chambers. El entrenador ha señalado que uno de los principales objetivos durante los meses anteriores fue generar química entre los integrantes del plantel antes de profundizar en aspectos tácticos.

Una temporada con duelos exigentes

El primer compromiso oficial para el duranguense y UTRGV está programado para el próximo 2 de noviembre, cuando reciban a Texas A&M-Kingsville en el UTRGV Fieldhouse. El conjunto permanecerá en casa para medirse posteriormente a Prairie View A&M el 7 de noviembre y a Texas State el día 10.

La primera salida llegará el 14 de noviembre ante UT Arlington, antes de que los Vaqueros enfrenten una parte especialmente exigente del calendario. Entre los compromisos más llamativos aparecen las visitas a UNLV el 28 de noviembre, Dayton el 15 de diciembre y Arkansas el 29 del mismo mes. Este último llegará después de que Arkansas alcanzara el Sweet 16 del Torneo de la NCAA durante 2026.