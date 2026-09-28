Necesario abrir más espacios en Durango para mujeres con discapacidad: regidora

El pasado 12 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad y, en ese marco, se realizó un llamado al Cabildo de Durango para que se abran más espacios para la inclusión, principalmente para las mujeres.

La regidora Mariana Verduga Palencia indicó que existen mujeres que diariamente enfrentan barreras para estudiar, trabajar, desplazarse por la ciudad, acceder a servicios de salud y a la justicia , además de que no participan en las decisiones que afectan directamente sus vidas.

Señaló que una política pública verdaderamente incluyente debe construirse escuchando directamente a quienes viven con discapacidad.

“Las mujeres con discapacidad no necesitan que hablemos por ellas, necesitan que abramos los espacios para que sean ellas quienes hablen”, comentó.

Dijo que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de escuchar directamente sus experiencias e incorporarlas en la construcción de políticas públicas municipales.

MUCHO QUE APORTAR

Cuando se habla de mujeres con discapacidad, la regidora comentó que lo primero que se piensa son las limitaciones y obstáculos, pero se olvida la parte en la que pueden aportar a la sociedad con su talento, experiencias y capacidades.

Compartió la historia de Karla, una mujer duranguense que desde pequeña vivió con discapacidad visual y que, a los 23 años, perdió completamente la vista. Sin embargo, continuó con su preparación profesional hasta convertirse en trabajadora social y defensora de los derechos de las personas con discapacidad.

Sostuvo que historias como la de Karla no deben abordarse únicamente desde la superación personal, sino llevar a las instituciones a preguntarse por qué las personas con discapacidad continúan encontrando obstáculos y qué podría eliminarse desde una política pública.

“Karla no necesita que la admiremos por haber vencido obstáculos; necesita que las instituciones dejemos de construirlos”, puntualizó.

Reiteró que la inclusión no consiste únicamente en garantizar accesos físicos, sino también en generar condiciones para que las mujeres con discapacidad puedan participar, ser escuchadas y formar parte de los espacios donde se toman decisiones.