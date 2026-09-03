Negocio de Durango pide ayuda para identificar a jóvenes que derribaron cámara de seguridad | VIDEO

Un establecimiento ubicado en la ciudad de Durango solicitó el apoyo de la ciudadanía para identificar a un grupo de jóvenes que presuntamente causó daños en el exterior del local durante la madrugada.

De acuerdo con la denuncia difundida por Candy Shop, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:58 horas del jueves 3 de septiembre, en su sucursal ubicada sobre la avenida Cuitláhuac, a la altura del número 221.

Hechos quedaron grabados

En el video de vigilancia se observa a un grupo de jóvenes caminando por la banqueta y aproximándose al establecimiento. Segundos después, uno de ellos se acerca directamente a la cámara, la manipula y aparentemente la desprende de su sitio.

La grabación pierde la imagen casi inmediatamente, por lo que no se alcanza a observar qué ocurrió después. Según los responsables del comercio, toda la acción sucedió en menos de un minuto.

“No es justo que en menos de un minuto dañen nuestro local por ganas”, expresaron al hacer público el material.

Piden información por mensaje privado

El negocio solicitó que, en caso de reconocer a las personas captadas en el video, la información sea enviada mediante un mensaje privado a su página oficial. El objetivo, señalaron, es que quienes resulten responsables respondan por los daños ocasionados.

Hasta el momento no se ha informado públicamente si el establecimiento presentó una denuncia formal ante las autoridades ni el monto de las afectaciones.

Se recomienda evitar confrontaciones o señalamientos directos en redes sociales. Cualquier dato que ayude a esclarecer los hechos puede proporcionarse al negocio o, en su caso, a las autoridades competentes.