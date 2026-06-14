Negocios en Durango que venden alcohol tuvieron más afluencia en inauguración del Mundial 2026

El comportamiento de las ventas, durante el inicio de la Copa del Mundo 2026, fue diferenciado en el sector restaurantero, ya que, mientras que algunos establecimientos tuvieron una afluencia considerable y hasta filas, hubo otros en los que no hubo ningún cambio.

Con base en un sondeo que se realizó entre afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, durante la jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026 hubo diferencias muy marcadas entre los negocios que cuentan con venta de bebidas alcohólicas y aquellos enfocados al consumo familiar o gastronómico.

Entre los establecimientos que reportaron venta de alcohol, el 54.6 por ciento registró incrementos en sus ventas. Dentro de este segmento, el 45.5 por ciento reportó ventas regulares, mientras que el 27.3 por ciento indicó ventas medias y otro 27.3 por ciento reportó ventas altas.

Por otra parte, entre los establecimientos que n o comercializan bebidas alcohólicas, el comportamiento fue considerablemente más moderado. El 93.8 por ciento reportó ventas regulares y únicamente el 6.2 por ciento registró ventas medias. Ningún establecimiento de este grupo reportó ventas altas.

El presidente de Canirac Durango, Jorge Luján, señaló que algunos establecimientos especializados en la transmisión de eventos deportivos, particularmente negocios de alitas, taquerías y conceptos similares, alcanzaron ocupaciones cercanas al 100 por ciento durante el partido inaugural.

No obstante, aclaró que el desempeño comercial no estuvo relacionado exclusivamente con la venta de bebidas alcohólicas, sino también con la posibilidad de promocionar y transmitir legalmente los encuentros mundialistas.

En tal sentido, los establecimientos que realizaron los trámites para contar con los derechos de transmisión tuvieron mayores posibilidades de atraer clientes y capitalizar el interés generado por el evento deportivo.

Expuso que la Copa del Mundo 2026 apenas inició, por lo que se dará seguimiento al comportamiento del sector restaurantero durante su desarrollo, con el fin de identificar tendencias de consumo y oportunidades para los establecimientos afiliados.