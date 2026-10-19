Negocios familiares podrían beneficiarse con reforma a Ley de Impuesto sobre la Renta para 2027

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, informó que se ampliaron los límites del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) por lo que más de 300 mil negocios familiares podrían beneficiarse al tener mayores posibilidades de crecimiento.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó elevar los límites de ingresos para personas físicas y morales, una modificación que recoge planteamientos impulsados por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) se prevé que los negocios puedan aumentar sus ventas, invertir y generar empleos sin enfrentar mayores obstáculos fiscales al crecer.

La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2027 contempla elevar de 3.5 a cinco millones de pesos el límite de ingresos anuales para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales. También incluye facilidades para la reincorporación de contribuyentes con atrasos y una deducción más ágil de inversiones.

Las estimaciones indican que más de 300 mil negocios familiares podrían encontrar mejores condiciones para crecer dentro del Resico, mientras que más de un millón de negocios podrían avanzar hacia la formalidad bajo condiciones más accesibles.

Sin embargo, el sector comercio considera que aún quedan pendientes otros ajustes fiscales ya que, para Canaco Durango, el avance legislativo también refuerza la necesidad de dar continuidad a las medidas que permitan a las empresas absorber sus costos, contratar personal y conservar liquidez, particularmente en el caso de los pequeños establecimientos y negocios familiares.