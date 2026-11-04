'Nesting', la tendencia que invita a disfrutar del hogar y renovar sus espacios

Con la llegada de los últimos meses del año, quedarse en casa comienza a tener un encanto especial. Las tardes de películas, las reuniones pequeñas, una buena lectura o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad se convierten en algunos de los planes favoritos de la temporada.

En este contexto cobra fuerza el “nesting”, una tendencia de estilo de vida que invita a convertir el hogar en ese refugio cómodo, acogedor y personal al que siempre se quiere regresar.

El término proviene de la palabra inglesa “nest”, que significa nido, y consiste en elegir voluntariamente pasar más tiempo en casa para descansar, desconectarse del ritmo cotidiano y disfrutar de actividades sencillas.

No se trata únicamente de quedarse entre cuatro paredes, sino de encontrar bienestar en el propio espacio, darle valor a los momentos de tranquilidad y descubrir que no siempre se necesita salir para tener un buen plan.

Esta filosofía también conecta con la decoración y el diseño de interiores, pues propone mirar los espacios con otros ojos y aprovecharlos para crear ambientes que respondan a las necesidades de cada persona, desde un rincón de lectura hasta una terraza para compartir con amigos.

El hogar como un refugio

Aplicar esta tendencia no significa emprender una remodelación completa ni gastar grandes cantidades de dinero. La clave está en identificar qué rincones necesitan un poco de atención y cómo pueden adaptarse para hacer más agradables las actividades cotidianas. Una iluminación cálida, cojines cómodos, algunas plantas o una manta suave pueden marcar una diferencia importante en la atmósfera de cualquier habitación.

También resulta interesante apostar por piezas decorativas con personalidad. Una lámpara de diseño especial, un macetero llamativo, cuadros o accesorios de materiales naturales mark pueden darle identidad a un espacio sin necesidad de cambiar todos los muebles. Las fotografías de inspiración que suelen guardarse en Pinterest pueden funcionar como punto de partida, siempre que las ideas se adapten al tamaño, estilo y posibilidades de cada hogar.

Otro aspecto importante es aprovechar la iluminación para crear diferentes ambientes. Durante el día, la luz natural ayuda a conseguir espacios frescos y relajados, mientras que por la tarde y la noche las lámparas portátiles, las luces indirectas y los tonos cálidos permiten construir una atmósfera más íntima, ideal para descansar o disfrutar de una película.

Espacios que se transforman

El “nesting” también invita a descubrir nuevas posibilidades en los lugares que ya existen. Un balcón puede convertirse en una pequeña zona para desayunar, una terraza puede funcionar como punto de reunión durante el fin de semana y una esquina de la sala puede transformarse en el rincón perfecto para leer o tomar café.

La versatilidad del mobiliario ayuda a conseguirlo. Una mesa auxiliar, sillas cómodas, bancos decorativos o muebles que puedan cambiar de lugar permiten aprovechar mejor los metros disponibles. De esta manera, un mismo espacio puede tener distintas funciones dependiendo del momento del día o de la actividad que se quiera realizar.

Más allá de la decoración, esta tendencia también propone recuperar el gusto por las actividades sencillas, cocinar una receta nueva, cuidar las plantas, organizar una tarde de juegos, escuchar música, leer o simplemente descansar sin tener una agenda llena de compromisos. El objetivo es disfrutar del tiempo libre sin sentir que cada momento necesita convertirse en un plan extraordinario.

Así, el “nesting” se presenta como una invitación a bajar el ritmo y encontrar placer en la vida cotidiana.