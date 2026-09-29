Netanyahu se queda solo

En 1969 el consejo editorial de la revista European Judaism organizó un congreso en Ámsterdam y en esa ocasión participó el filósofo, George Steiner y afirmó una tesis contundente: “Europa se suicidó al matar a sus judíos” (La idea de Europa, FCE, 2006). ¿Es posible trasladar la tesis a la situación actual con el genocidio en Gaza? No sabemos si eso sucede ahora, lo único que queda claro es que Israel se queda cada vez más solo en el concierto internacional, como un paria muy mal acompañado. Hace unos días vimos cómo decenas de delegados y representantes de unos 77 países abandonaron la sala del Consejo General de la ONU cuando Netanyahu estaba por iniciar su participación, es una imagen que le ha dado la vuelta al mundo, y muestra el enorme rechazo a Israel y a su actual gobierno.

Tan viejo como el conflicto entre Palestina e Israel, hoy vemos cómo se actualiza en todas partes con odios, vetos, exclusiones y prohibiciones. El conflicto que generaron Inglaterra y Francia y la ONU en las décadas de los 30 y 40 no ha encontrado salida y siempre va de mal en peor. En una entrevista al filósofo Michel Feher (NUSO, agosto 2026), establece que el sionismo fue desde el inicio un “proyecto de asentamiento”; se buscaba tener “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”, pero Palestina tenía a su pueblo y desde el primer momento respondió que no estaba dispuesta a irse de su territorio.

Así nos lo recuerdan dos excelentes películas que circulan en estos días: “Palestina 36” y “All That’s Left of You”.

Durante años Israel trató de construir una democracia interna y formar parte de occidente, pero ahora ya no necesita cubrir ese expediente, sobre todo cuando su principal aliado, Estados Unidos, con Trump, está destruyendo su propia democracia, así que fuera máscaras. Incluso con gobiernos laboristas en Israel y con presidentes más progresistas como Obama, nunca se ha podido hacer nada importante para la causa Palestina, además de tomarse fotos. En la mirada cínica de Netanyahu en la ONU, que acusó de “cobardes morales” a los que abandonaron la sesión, se expresa la satisfacción de contar con el trumpismo para seguir con el asesinato del pueblo palestino. Ya han matado a más de 74 mil personas en Gaza, la mayoría civiles (Aristegui, 24/09/2026).

Durante décadas Israel ha violado de forma sistemática las resoluciones de la ONU. Resulta una paradoja que con el holocausto nazi se estableció en la naciente ONU en 1948, el significado del concepto genocidio. Hoy se establecen comparaciones que muestran similitudes entre lo que los nazis aplicaron en los campos de exterminio, con lo que hace Israel en Gaza: una combinatoria de matanza, inanición y privación de asistencia sanitaria (Gilbert Achcar, La Catástrofe de Gaza, Icaria 2026). Este autor explica varias de las piezas que cruzan el genocidio actual, desde el grave error de cálculo de Hamás, porque se enfrentaron a los grupos de ultraderecha que hoy gobiernan Israel y que presagian el peor escenario posible: “La nueva embestida de Israel contra Gaza ya es más mortífera y destructiva que todos los episodios anteriores en los trágicos setenta y cinco años de historia del conflicto israelí-palestino (…) Esto solo contribuirá a la desestabilización de lo que ya es la región más inestable del mundo, (…) con oleadas de refugiados y desbordamiento de la violencia” (Achcar, 2026: 223).

El futuro de Gaza es incierto, algunos escenarios que se contemplan son que sus habitantes sean gobernados por la Autoridad Palestina; por una autoridad impuesta por Israel o que se les desaloje hacia un territorio fuera, (Achcar: 231).

Así, mientras Israel se queda en la ONU acompañado de Trump y Milei, las condiciones del pueblo palestino no han cambiado en décadas. Eduard W. Said escribió hace 34 años La Cuestión Palestina, 1992, y dijo: “los principales rasgos de la vida palestina continúan siendo la desposesión, el exilio, la dispersión, la privación de derechos (bajo la ocupación militar israelí), y —en ningún caso en último lugar— la resistencia extraordinariamente generalizada y tenaz frente a tales penalidades”. Esa condición no ha cambiado…