Netflix: Estos son los cinco programas que llegan esta semana

Netflix renueva esta semana su catálogo con propuestas que van desde la animación infantil y los realities de competencia física, hasta el drama criminal y las historias inspiradas en hechos reales. Y es que una vez más, la plataforma apuesta por una mezcla de producciones internacionales, adaptaciones y nuevas temporadas de algunos de sus títulos más populares.

Precisamente esta semana llegarán cinco estrenos que prometen captar la atención de públicos muy distintos. Desde el regreso de una de las series infantiles más exitosas del servicio hasta una nueva entrega de la antología criminal “Monstruo”, estos son los lanzamientos más destacados de Netflix para esta semana.

1. LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY (TEMPORADA 14)

La popular serie infantil regresa con nuevos episodios llenos de aventuras, música, manualidades y personajes animados que han convertido a la producción en uno de los contenidos familiares más exitosos de Netflix. Creada por Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey, la serie combina acción real y animación para seguir las aventuras de Gabby y sus inseparables amigos felinos dentro de una casa de muñecas mágica.

Estreno: 14 de septiembre.

2. HABILIDAD FÍSICA 100: MÉXICO

Después del fenómeno internacional generado por la versión surcoreana, Netflix presenta la edición mexicana de este reality de competencia física. El programa reúne a participantes de distintos perfiles atléticos que deberán enfrentarse en pruebas de resistencia, fuerza, velocidad y estrategia para demostrar quién posee la mejor condición física. La producción forma parte de la expansión global de la franquicia “Physical: 100”, convertida en una de las competencias más comentadas del streaming en los últimos años.

Estreno: 16 de septiembre.

3. CATEDRALES

Esta producción dramática adapta la reconocida novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro. La historia gira en torno a un crimen que sacude a una familia y cuyas consecuencias se extienden durante décadas, revelando secretos, conflictos religiosos y profundas heridas emocionales. La obra original fue ampliamente reconocida por la crítica por su construcción narrativa y su exploración de la culpa, la fe y la búsqueda de justicia.

Estreno: 16 de septiembre.

4. NUEVE REINAS

Netflix incorpora una nueva adaptación inspirada en la célebre película argentina de 2000, considerada un clásico moderno del cine de estafas. La historia sigue a dos hábiles timadores que unen fuerzas para ejecutar un negocio aparentemente perfecto, aunque las mentiras y los engaños comienzan a multiplicarse conforme avanza la trama. La producción traslada el concepto original a un nuevo contexto y busca acercar la historia a una nueva generación de espectadores.

Estreno: 17 de septiembre.

5. MONSTRUO: LA HISTORIA DE LIZZIE BORDEN

La exitosa antología criminal creada por Ryan Murphy e Ian Brennan suma una nueva entrega centrada en Lizzie Borden, una de las figuras más polémicas de la historia criminal estadounidense. La miniserie recrea el célebre caso ocurrido en 1892, cuando Borden fue acusada de asesinar a hachazos a su padre y a su madrastra, un hecho que conmocionó a todo Estados Unidos y continúa generando debate más de un siglo después. La producción se integra a la franquicia “Monstruo”, responsable de algunos de los mayores éxitos recientes de Netflix.