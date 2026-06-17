Neto Reséndiz presentará su nuevo álbum en el Teatro Victoria

La escena musical duranguense tendrá una cita este jueves con la presentación discográfica de Ernesto “Neto” Reséndiz, guitarrista y compositor que a lo largo de más de dos décadas ha construido una trayectoria marcada por la exploración sonora y la fusión de géneros.

El músico llegará al escenario del Teatro Victoria para compartir con el público el resultado de su más reciente trabajo creativo, en una velada que promete guitarras protagonistas y una amplia diversidad de influencias musicales.

CARRERA EN LA MÚSICA

Reconocido por su incursión en el rock instrumental, Reséndiz ha participado en algunos de los festivales más representativos del país, entre ellos Vive Latino, Festival Revueltas, Queenfest y Gato Fest. Su carrera también incluye colaboraciones en producciones de artistas y proyectos de alcance nacional e internacional, así como trabajos para cine, teatro y televisión.

Además de su faceta como intérprete, el músico ha desarrollado una labor constante como productor, compositor y docente. Su proyecto Neto Reséndiz Trío se ha consolidado como una propuesta que combina elementos de rock progresivo, blues, country y otras corrientes musicales, dando forma a un sonido que ha encontrado espacio tanto en escenarios duranguenses como en foros de la Ciudad de México.

La presentación permitirá escuchar en vivo las piezas que integran su nueva producción discográfica, acompañadas por la energía característica de su formato power trío.

El concierto se realizará este jueves a las 19:30 horas en el Teatro Victoria. Los boletos tienen un costo de 100 pesos y pueden adquirirse en la taquilla del recinto.