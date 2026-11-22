La espera terminó. Después de cuatro largos años, el Coloso de Santa Úrsula abrirá nuevamente sus puertas al futbol americano, con miles de aficionados que volverán a vivir una noche de NFL en México y un partido que promete estar a la altura de la expectativa: 49ers de San Francisco ante los Vikings de Minnesota.

No será una visita cualquiera. El inmueble pasó por una remodelación histórica para el Mundial de 2026 y ahora tuvo que adaptarse a las exigencias del futbol americano. Nuevos espacios de hospitalidad, estructuras para transmisiones, vestidores exclusivos para los equipos y un terreno de juego renovado forman parte de los preparativos para una noche de futbol americano con sabor mexicano.

El partido también tendrá ingredientes deportivos de sobra. Los 49ers llegan con marca de 8-1, mientras los Vikings presumen un récord de 7-2 y una de las defensivas más dominantes de la temporada. Kyle Shanahan tendrá enfrente a Brian Flores, un rival que conoce bien y que ha complicado sus planes en anteriores enfrentamientos.

La altura de la Ciudad de México será otro protagonista. A más de dos mil metros sobre el nivel del mar, ambos equipos tuvieron que modificar sus preparativos. San Francisco trasladó sus entrenamientos a Colorado Springs, mientras Minnesota trabajó con cámaras de simulación de altitud para reducir el impacto físico.

¿Por dónde ver el partido de la NFL en México?

49ers de San Francisco vs Vikings de Minnesota