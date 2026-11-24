La NFL adelantará un día su cartelera de Acción de Gracias. La Semana 12 de la temporada 2026 arrancará el miércoles 25 de noviembre con un partido en vivo por Netflix, antes de la tradicional triple jornada del jueves y del encuentro especial del Black Friday. En total, se disputarán 16 juegos entre el miércoles y el lunes.

Packers y Rams abren la semana por Netflix

Los Green Bay Packers visitarán a Los Ángeles Rams en el SoFi Stadium, en Inglewood, California, para disputar el primer partido que la NFL programa como parte de la víspera de Thanksgiving.

En México, la cobertura previa comenzará a las 17:00 horas y Netflix anuncia el inicio del partido a las 19:15 horas, tiempo del centro del país. El encuentro está incluido en todos los planes de la plataforma y contará con narración en español.

El medio tiempo también tendrá un invitado especial. U2 se presentará durante el descanso para celebrar sus 50 años como banda.

Horarios y dónde ver los partidos de Thanksgiving en México

El jueves 26 de noviembre, Chicago y Detroit abrirán la jornada de Acción de Gracias con un duelo divisional. Después, Dallas recibirá a Philadelphia y Kansas City visitará a Buffalo en el último turno. La cartelera especial terminará el viernes 27 con el partido de Black Friday entre Denver y Pittsburgh.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Día Partido Hora Dónde ver en México Miércoles 25 de noviembre Green Bay Packers vs. Los Ángeles Rams 19:15 Netflix Jueves 26 de noviembre Chicago Bears vs. Detroit Lions 12:00 ESPN y Disney+ Premium Jueves 26 de noviembre Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys 15:30 FOX y FOX One Jueves 26 de noviembre Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills 19:20 Canal 5 y ViX Viernes 27 de noviembre Denver Broncos vs. Pittsburgh Steelers 14:00 Prime Video

Así se completa la Semana 12 de la NFL

El domingo 29 de noviembre habrá diez partidos. La NFL ajustó tres horarios de esa jornada, entre ellos el de Raiders vs. Browns, que pasó al turno estelar del domingo por la noche. La semana concluirá el lunes 30 con la visita de Carolina a Tampa Bay.

Los juegos del domingo y del lunes se pueden seguir en NFL Game Pass, a través de DAZN. El partido del lunes también se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.