NFL: ¿A qué hora y por dónde ver el Atlanta Falcons vs New Orleans Saints?

Los Atlanta Falcons y New Orleans Saints cerrarán la Semana 4 de la NFL este lunes 5 de octubre con un duelo divisional en el Caesars Superdome.

Ambos llegan con marca de 1-2, por lo que el encuentro adquiere especial importancia dentro de una NFC South que se mantiene cerrada en el arranque de la temporada. Para New Orleans será además su primer compromiso divisional del año y una oportunidad de nivelar su récord frente a uno de sus rivales históricos.

Saints buscan hacerse fuertes en casa

New Orleans han mostrado momentos interesantes con Tyler Shough al mando de la ofensiva, aunque también han sufrido para mantener consistencia durante cuatro cuartos.

El equipo promedia 27 puntos permitidos por encuentro y llega condicionado por varias molestias defensivas, especialmente entre sus linebackers, situación que podría abrir espacios para el ataque terrestre de Atlanta.

Saints viene de caer 35-27 frente ante Raiders después de haber sorprendido una semana antes a Baltimore.

Bijan la principal amenaza de Atlanta

Del lado de Atlanta, la atención estará puesta sobre Michael Penix Jr., quien llega después de una actuación positiva ante Green Bay, y en la posibilidad de mantener activa su conexión con Drake London.

Sin embargo, la principal amenaza continúa siendo Bijan Robinson, quien viene de superar las 200 yardas totales y anotar dos touchdowns . Si los Falcons consiguen aprovechar las bajas de New Orleans en el segundo nivel defensivo, podrían encontrar una vía importante para controlar el reloj y generar situaciones favorables para Penix.

Una rivalidad con historia en la NFC South

La rivalidad también agrega un ingrediente especial. Atlanta barrió la serie durante la temporada 2025 y actualmente mantiene una ligera ventaja histórica sobre New Orleans. Los Falcons ganaron el enfrentamiento más reciente 19-17 en enero pasado, mientras que los Saints buscarán cortar esa racha y equilibrar nuevamente la serie. Además, el encuentro tendrá un contexto especial al disputarse cerca del aniversario número 20 de la reapertura del Superdome después del huracán Katrina, por lo que se espera un ambiente particularmente emotivo en Nueva Orleans.

¿A qué hora y por dónde ver el Saints vs Falcons?