NFL: ¡Al hilo! Browns logran remar contracorriente y vencen a Steelers

Los Cleveland Browns siguen encendidos en el arranque de la temporada 2026 de la NFL y consiguieron su tercera victoria consecutiva luego de superar 27-24 a los Pittsburgh Steelers en un dramático Thursday Night Football.

Cleveland tuvo que remar contracorriente desde el primer cuarto, soportó una importante reacción de Pittsburgh durante los minutos finales y terminó asegurando el triunfo gracias a un gol de campo de 56 yardas de Andre Szmyt con apenas 15 segundos por jugar.

Pittsburgh golpea primero, pero Cleveland responde con fuerza

Los Steelers comenzaron mejor el encuentro y tomaron ventaja durante el primer periodo cuando Rodgers encontró a Roman Wilson para un pase de anotación de 12 yardas, colocando rápidamente el 7-0. Sin embargo, Cleveland cambió por completo el rumbo del encuentro durante el segundo cuarto.

Jaleel McLaughlin abrió la cuenta para los Browns con un acarreo de 28 yardas hasta las diagonales y posteriormente Quinshon Judkins agregó una anotación terrestre de dos yardas para concretar la remontada.

La ofensiva local continuó presionando antes del descanso y Deshaun Watson conectó con Harold Fannin Jr. para un touchdown de dos yardas que puso el marcador 21-7.

Pittsburgh logró reducir ligeramente la diferencia antes de marcharse a los vestidores gracias a un gol de campo de Chris Boswell, dejando el encuentro 21-10 al medio tiempo.

Después de un tercer cuarto sin puntos, Pittsburgh salió decidido a cambiar el panorama durante los últimos 15 minutos. Rodgers encontró primero a Washington con un pase de touchdown de 21 yardas que acercó a los visitantes 21-16.

A 1:46 del final, Rodgers conectó con Pat Freiermuth para una anotación de tres yardas y posteriormente el veterano quarterback corrió personalmente para conseguir la conversión de dos puntos que empató el partido 24-24.

Gol de campo de 56 yardas y una intercepción para definirlo

Con apenas 15 segundos restantes en el reloj, el pateador de Cleveland, Andre Szmyt apareció para conectar un gol de campo de 56 yardas que volvió a colocar a Cleveland al frente 27-24 .

Pittsburgh recibió todavía una última posesión, aunque prácticamente sin tiempo para construir una serie ofensiva convencional.

Rodgers optó entonces por mandar el balón hasta la zona de anotación en un intento de “Hail Mary”, pero el pase terminó interceptado en la yarda 18 de Cleveland cuando solamente quedaban 10 segundos.

Al final, Cleveland sobrevivió a la presión de Rodgers y compañía y extendió su buena racha con una victoria que tuvo prácticamente de todo, remontada, empate en los minutos finales, un gol de campo de larga distancia y una intercepción en la última jugada ofensiva de los Steelers.