NFL: Buccaneers vence a Cowboys en su casa; Tampa Bay logra su primera victoria en la temporada

Los Tampa Bay Buccaneers finalmente consiguieron su primera victoria de la temporada 2026 de la NFL, luego de imponerse 24-16 a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, durante el Thursday Night Football correspondiente a la Semana 5.

La gran figura del encuentro fue el corredor Bucky Irving, quien consiguió dos touchdowns y protagonizó varias jugadas determinantes para que los Buccaneers rompieran una racha de cuatro derrotas consecutivas. Tampa Bay encontró la fórmula para superar a Dallas pese a la ausencia de su mariscal titular, Baker Mayfield, quien continúa fuera de actividad por una lesión en el pulgar.

Dallas comenzó con ventaja, pero Tampa Bay respondió

Los Cowboys tuvieron un arranque prometedor y aprovecharon su primera serie ofensiva para abrir el marcador. Javonte Williams consiguió un touchdown mediante un acarreo de una yarda, mientras que Brandon Aubrey convirtió el punto extra para colocar el 7-0 en favor de los locales.

Sin embargo, Tampa Bay reaccionó con una extensa posesión de 15 jugadas y 73 yardas, en la que el quarterback novato Jalon Daniels encontró a Bucky Irving con un pase de cinco yardas para igualar el encuentro . Antes del descanso, Aubrey conectó un gol de campo de 41 yardas que permitió a Dallas recuperar la ventaja por 10-7.

Bucky Irving cambia el rumbo del partido

El tercer cuarto resultó determinante para las aspiraciones de ambos equipos. En los primeros instantes de la segunda mitad, Irving protagonizó una espectacular escapada de 72 yardas que dejó a los Buccaneers cerca de la zona de anotación . Inmediatamente después, Emeka Egbuka completó un acarreo de 14 yardas para conseguir el touchdown que puso a Tampa Bay arriba por 14-10.

La situación se complicó todavía más para los Cowboys cuando Dak Prescott sufrió una intercepción a manos de Yaya Diaby. Los visitantes aprovecharon el cambio de posesión y, tras una conexión de 64 yardas entre Daniels y Tez Johnson, Irving volvió a ingresar a las diagonales mediante un acarreo de una yarda.

Posteriormente, Chase McLaughlin amplió la diferencia con un gol de campo de 41 yardas, colocando el marcador 24-10 y aumentando la presión sobre una ofensiva de Dallas que no conseguía encontrar regularidad.

Cowboys intentaron reaccionar en el cierre

Durante el último periodo, Dallas buscó acercarse en el marcador y encontró una oportunidad con un pase de touchdown de Prescott a George Pickens. No obstante, los Vaqueros fallaron el intento de conversión de dos puntos, por lo que la diferencia permaneció en ocho unidades .

Los locales todavía tuvieron una última posibilidad de empatar el encuentro, pero una nueva intercepción de Prescott, esta vez por parte de Alex Anzalone, terminó con las esperanzas de remontada.

En los instantes finales, Irving apareció nuevamente con un acarreo de 22 yardas que permitió a los Buccaneers conseguir un primero y diez y consumir los últimos segundos del reloj.

Con este resultado, Tampa Bay mejora su registro a una victoria y cuatro derrotas, mientras que Dallas queda con marca de 2-3 después de desperdiciar una oportunidad importante de sumar su tercer triunfo. Los Buccaneers consiguen así un respiro en una temporada que comenzó con dificultades, mientras que los Cowboys deberán corregir sus errores antes de afrontar su siguiente compromiso.