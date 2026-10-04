NFL: Carolina Panthers sorprende a los Detroit Lions y se colocan ambos 2-2

Los Carolina Panthers dieron uno de los golpes más llamativos de la Semana 4 de la NFL al imponerse 32-26 sobre los Detroit Lions este domingo en el Bank of America Stadium, resultado con el que los de Carolina mejoraron su marca a 2-2 y frenaron a un conjunto de Detroit que llegaba buscando consolidarse entre los protagonistas de la NFC.

Bryce Young y McMillan castigan a la defensiva de Detroit

Carolina comenzó a responder después de que Detroit inaugurara el marcador con un gol de campo. Chuba Hubbard encontró la zona de anotación con un acarreo de 15 yardas, mientras que Bryce Young comenzó a explotar los espacios que ofrecía la secundaria de los Lions.

La principal sociedad ofensiva de los Panthers fue la formada por Young y Tetairoa McMillan, quien consiguió un touchdown de 32 yardas durante el segundo cuarto. Aun así, Detroit logró mantenerse cerca y ambos equipos llegaron empatados 16-16 al medio tiempo .

Carolina rompe el empate después del descanso

El tercer cuarto terminó inclinando la balanza. Young volvió a encontrar a McMillan, ahora con un pase de 10 yardas para touchdown, antes de que Hubbard consiguiera su segunda anotación terrestre de la noche. Esa producción permitió a Carolina tomar una ventaja de 29-19 rumbo al último periodo, obligando a Jared Goff y a la ofensiva de Detroit a perseguir el marcador.

McMillan terminó siendo uno de los grandes protagonistas del encuentro con 14 recepciones, 192 yardas y dos touchdowns , mientras que Young completó 29 de 41 pases para 329 yardas, dos anotaciones y ninguna intercepción.

Detroit amenaza con reaccionar en el último cuarto

Los Lions no bajaron los brazos. A pesar de las dificultades para establecer su ataque terrestre, Jared encontró producción por aire y terminó con 412 yardas por pase, completando 32 de sus 52 intentos. Detroit recortó la diferencia cuando Goff conectó con Sam LaPorta para un touchdown de ocho yardas, colocando el marcador 32-26 cuando restaban menos de cuatro minutos.

Sin embargo, la defensiva de Carolina respondió cuando más lo necesitaba. Detroit recuperó el ovoide con oportunidad de buscar la remontada, pero la presión sobre Goff complicó la última serie ofensiva.

Un sack cerca de la pausa de los dos minutos terminó afectando seriamente las posibilidades de los Lions, que posteriormente entregaron la posesión y permitieron a Bryce Young consumir los últimos segundos del reloj.

Panthers equilibran su temporada

Con el triunfo, Carolina coloca su récord en 2-2 antes de llegar a su semana de descanso, mientras que Detroit también queda con marca de 2-2 después de sufrir su segunda derrota de la campaña.

Los Panthers volverán a la actividad el próximo 18 de octubre cuando visiten a Philadelphia Eagles, mientras que los Lions deberán reagruparse después del juego y tendrán que enfrentar a los Arizona Cardinals.