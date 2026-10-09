NFL: ¿De qué falleció Mike Ditka, el icónico exjugador de Chicago Bears?

Mike Ditka, una de las figuras más representativas de los Chicago Bears y del futbol americano profesional, falleció este viernes 9 de octubre a los 86 años.

Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado en el que recordó al exjugador y entrenador por su importancia dentro del deporte, pero también por el lugar que ocupó como esposo, padre y abuelo.

Conocido como “Iron Mike” y “Da Coach”, Ditka construyó una trayectoria que lo llevó desde el campo hasta las laterales. Su nombre quedó ligado a dos de los mayores éxitos de Chicago, el campeonato de la NFL de 1963, conseguido como jugador, y el Super Bowl XX, conquistado como entrenador del equipo de la temporada de 1985.

¿Qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Hasta el momento, la causa de muerte de Mike Ditka no ha sido revelada públicamente. El comunicado familiar confirmó su fallecimiento, pero no incluyó información sobre una enfermedad específica ni sobre las circunstancias del deceso.

En su mensaje, sus seres queridos destacaron que, aunque los aficionados lo conocían como integrante del Salón de la Fama y entrenador campeón, para ellos representaba el corazón de su familia.

Ditka tenía antecedentes de problemas de salud. En noviembre de 2018, su agente informó que había sufrido un ataque cardíaco y que los médicos le colocaron un marcapasos. Sin embargo, ese episodio corresponde a su historial médico y no existe información confirmada que lo vincule con su fallecimiento este viernes.

Una trayectoria que dejó huella en Chicago

Seleccionado por los Bears con la quinta elección del Draft de 1961, Ditka destacó de inmediato como ala cerrada. En su primera temporada consiguió 56 recepciones, mil 76 yardas y 12 touchdowns , números que le permitieron obtener el reconocimiento de Novato del Año.

Después de su etapa en Chicago, jugó para Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys. Con Dallas ganó el Super Bowl VI como jugador y, posteriormente, formó parte del cuerpo técnico que conquistó el Super Bowl XII.

Su regreso a los Bears como entrenador en jefe llegó en 1982. Años después dirigió al equipo que terminó la temporada regular de 1985 con marca de 15-1 y venció 46-10 a New England Patriots en el Super Bowl XX, disputado en enero de 1986.

Ditka ingresó al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional en 1988, convirtiéndose en la primera ala cerrada en recibir esa distinción. Chicago retiró su número 89 en 2013, un reconocimiento a una carrera que marcó distintas generaciones de aficionados.