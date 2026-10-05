NFL: Falcons aplastan a domicilio a Saints en el Monday Night Football

Los Atlanta Falcons firmaron una de sus actuaciones ofensivas más contundentes de la temporada al derrotar 45-24 a los New Orleans Saints este lunes en el Caesars Superdome, resultado con el que cerraron la Semana 4 de la NFL y equilibraron su marca en dos victorias y dos derrotas.

Falcons agresivos desde el arranque

Atlanta prácticamente tomó el control desde el arranque. Apenas habían transcurrido poco más de un minuto cuando Bijan Robinson rompió un acarreo de 59 yardas hasta las diagonales , primera muestra de lo que sería una noche complicada para la defensiva de New Orleans.

Los Falcons ampliaron la diferencia antes de concluir el primer cuarto gracias a una anotación terrestre de Brian Robinson Jr., colocando un 14-0 que obligó a los locales a perseguir el marcador durante prácticamente todo el encuentro.

El ataque terrestre castiga a New Orleans

Los Saints encontraron respuesta al inicio del segundo periodo con un touchdown de Alvin Kamara, pero Atlanta no permitió que el partido cambiara de rumbo. Brian Robinson Jr. volvió a ingresar a la zona de anotación y Nick Folk agregó un gol de campo para que los visitantes se fueran al descanso con ventaja de 24-7.

La ofensiva de los Falcons encontró sus mayores dividendos por tierra. Bijan Robinson terminó con 145 yardas en 19 acarreos y dos touchdowns, mientras que Brian Robinson Jr. aportó 62 yardas y tres anotaciones, convirtiéndose entre ambos en el principal dolor de cabeza para la defensiva de los Saints.

Michael Penix Jr. tampoco necesitó lanzar demasiado para tener una actuación eficiente. El quarterback completó 15 de 20 pases para 223 yardas y un touchdown, sin intercepciones, acompañando de buena manera el dominio terrestre de Atlanta.

Atlanta sentencia el partido

New Orleans intentó acercarse durante la segunda mitad y Kamara consiguió una segunda anotación por tierra, pero los Falcons respondieron cada vez que su rival amagó con reaccionar.

En el último cuarto llegó prácticamente la sentencia cuando Penix encontró a Jahan Dotson con un pase de 31 yardas para touchdown , antes de que Brian Robinson Jr. consiguiera su tercera anotación de la noche y colocara el marcador fuera del alcance de los Saints.

Tyler Shough finalizó con 286 yardas por pase y un touchdown, mientras que Chris Olave registró ocho recepciones para 116 yardas, aunque sus números no fueron suficientes para revertir una noche en la que New Orleans permitió 420 yardas totales.

Con el 45-24 definitivo, Atlanta mejoró su récord a 2-2, mientras que los Saints cayeron a 1-3 después de una noche en la que nunca encontraron respuesta para detener el poderoso juego terrestre de su rival.