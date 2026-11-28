Después de los partidos de Acción de Gracias y del Black Friday, la NFL retoma la actividad este domingo 29 de noviembre con diez encuentros de la Semana 12. Seis arrancarán al mediodía y la cartelera se extenderá hasta la noche. Entre los duelos de la tarde destaca una rivalidad de la División Oeste de la Conferencia Nacional que podrá verse en televisión abierta en México. Los horarios de esta guía corresponden al centro del país, incluido Durango.

NFL Semana 12: horarios y canales de los partidos del domingo

El primer bloque incluye la visita de Baltimore a Houston y dos cruces divisionales: Jets contra Dolphins en el Este de la Conferencia Americana y Titans contra Jaguars en el Sur de la misma conferencia. Por la tarde, Seattle visitará a San Francisco en el duelo del Oeste de la Nacional.

Hora de Durango Partido Dónde ver en México 12:00 New Orleans Saints en Cincinnati Bengals FOX+ y FOX One 12:00 Baltimore Ravens en Houston Texans NFL Game Pass en DAZN 12:00 New York Giants en Indianapolis Colts NFL Game Pass en DAZN 12:00 Tennessee Titans en Jacksonville Jaguars FOX y FOX One 12:00 New York Jets en Miami Dolphins NFL Game Pass en DAZN 12:00 Atlanta Falcons en Minnesota Vikings Nu9ve y ViX Premium 15:05 New England Patriots en Los Angeles Chargers FOX+ y FOX One 15:25 Washington Commanders en Arizona Cardinals FOX y FOX One 15:25 Seattle Seahawks en San Francisco 49ers Nu9ve y ViX Premium 19:20 Las Vegas Raiders en Cleveland Browns ESPN y Disney+

La cartelera sigue los horarios definitivos que publicó la NFL. En México, los diez partidos también se pueden seguir mediante la suscripción a NFL Game Pass en DAZN.

¿Qué partidos de la NFL se podrán ver en televisión abierta?

Nu9ve transmitirá dos encuentros. A las 12:00 horas, los Atlanta Falcons visitarán a los Minnesota Vikings. A las 15:25 horas, los Seattle Seahawks se medirán con los San Francisco 49ers. Ambos juegos también estarán disponibles en ViX Premium. El segundo coincidirá con el inicio de Washington contra Arizona, que se podrá seguir por FOX y FOX One.

¿Quién juega en el Sunday Night Football?

Los Las Vegas Raiders visitarán a los Cleveland Browns en el último partido del domingo. La NFL movió ese encuentro al horario estelar y también ajustó los horarios de Patriots contra Chargers y Titans contra Jaguars. En Durango, el juego en Cleveland comenzará a las 19:20 horas, con transmisión por ESPN y Disney+.

La Semana 12 concluirá el lunes 30 de noviembre, cuando los Carolina Panthers visiten a los Tampa Bay Buccaneers en el Monday Night Football. El partido comenzará a las 19:15 horas, tiempo de Durango, y se transmitirá por ESPN y Disney+.