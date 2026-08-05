NFL: ¿Por dónde ver los juegos de la temporada 2026-2027? Aquí te lo contamos

En los últimos años, la NFL ha tenido múltiples casas en donde se puede ver el futbol americano. Si bien en el pasado se tenían ya algunos canales y transmisiones predeterminadas, han habido algunos cambios importantes.an habido bastantes polémicas.

Y es que con el arranque de la pretemporada a tan solo horas, es importante conocer donde y como seguir a todos los equipos cada que jueguen.

¿Cómo ver la NFL completa?

Los días para ver la temporada no han cambiado y se quedarán de dicha forma, lunes y jueves por la noche y el domingo prácticamente todo el día. Pero hoy por hoy, con 32 equipos, es difícil seguir el paso de lo que pasa semana tras semana, aunado a ello se le suma que cada vez se suman plataformas de streaming y empresas que quieren tener los derechos de transmisión .

Por ende, la temporada se podrá ver en estos canales y en estos partidos:

FOX, FOX One y FOX+ : Thursday Night Football, Juegos dominicales, Juego de Thanksgiving, Playoffs de la Conferencia Nacional, Pro Bowl y Super Bowl.

: Thursday Night Football, Juegos dominicales, Juego de Thanksgiving, Playoffs de la Conferencia Nacional, Pro Bowl y Super Bowl. ESPN y Disney+ : Pretemporada, Sunday Night Football, Monday Night Football, 2 juegos de Semana 18, Playoffs de la Conferencia Americana, Pro Bowl y Super Bowl.

: Pretemporada, Sunday Night Football, Monday Night Football, 2 juegos de Semana 18, Playoffs de la Conferencia Americana, Pro Bowl y Super Bowl. Televisa y ViX : Juegos dominicales, Playoffs y Super Bowl.

: Juegos dominicales, Playoffs y Super Bowl. NETFLIX: Juego en Australia, Juego de Thanksgiving, Juegos de Navidad, 1 juego de Semana 18 y NFL Honors.

Juego en Australia, Juego de Thanksgiving, Juegos de Navidad, 1 juego de Semana 18 y NFL Honors. NFL Network : Pretemporada, 5 Juegos y 2 juegos de Semana 16.

: Pretemporada, 5 Juegos y 2 juegos de Semana 16. NFL Game Pass DAZN: toda la pretemporada y temporada regular, playoffs y Super Bowl.

Todo listo para el arranque de la NFL

Además de las transmisiones tradicionales, los aficionados también podrán complementar la experiencia con aplicaciones oficiales, resúmenes, estadísticas en tiempo real y contenido exclusivo que ofrecen algunas de estas plataformas.

De esta manera, la cobertura de la NFL será más amplia que en temporadas anteriores, permitiendo seguir desde los encuentros de pretemporada hasta el Super Bowl LXI, sin importar si se prefiere la televisión abierta, los canales de paga o los servicios de streaming.