NFL: Revelan fechas de preventa y venta general de boletos para el Vikings vs 49ers en México

La NFL confirmó oficialmente el calendario de adquisición de entradas para el esperado partido de temporada regular entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers en México. El encuentro se disputará el próximo domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:15 horas en el renovado Estadio Banorte de la Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

El proceso de comercialización se ejecutará de forma exclusiva mediante Ticketmaster en tres etapas consecutivas, las cuales iniciarán a las 10:00 horas. La preventa inicial será para tarjetahabientes American Express del 14 al 16 de septiembre, con un límite de seis boletos por comprador. Posteriormente, la preventa para clientes Banorte se llevará a cabo del 17 al 19 de septiembre, permitiendo un máximo de cuatro entradas por persona.

Una cita con la historia deportiva

Para la afición en general, la venta abierta arrancará el martes 22 de septiembre. En relación con el costo de las localidades, la representación de la liga en el país precisó que los precios oficiales aún no han sido revelados, por lo que la comunidad deberá permanecer al pendiente de los desgloses por zona que se publiquen próximamente.

Este choque internacional marca el ansiado retorno de la NFL a territorio nacional tras una pausa de cuatro años, habiéndose disputado el último encuentro en 2022. Asimismo, representará el sexto duelo de temporada regular albergado en la capital del país desde aquel primer partido oficial efectuado en 2005.

Nadie querrá perderse este duelo

El choque de la Conferencia Nacional ofrecerá una cobertura mediática integral. La transmisión en México se ofrecerá mediante Canal 5 en televisión abierta y ESPN en televisión restringida, mientras que en Estados Unidos formará parte de la cotizada emisión estelar Sunday Night Football a través de la cadena NBC.

Con la confirmación de la boletería, los aficionados al futbol americano alistan sus estrategias para conseguir entradas en una cita histórica que consolida la relevancia de la Ciudad de México dentro del mapa deportivo internacional.