NFL: Roger Goodell abre la puerta a franquicias internacionales y al Super Bowl fuera de EUA

El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, afirmó con firmeza que la competición contará con franquicias permanentes fuera de Estados Unidos. Durante una entrevista con la cadena alemana RTL/ntv, el ejecutivo aseguró no tener "ninguna duda" de que la liga creará equipos internacionales en el futuro, lo que representará un hito histórico sin precedentes dentro del deporte profesional estadounidense.

Un proyecto de expansión ambicioso

En sus declaraciones al exjugador Markus Kuhn, Goodell aclaró que aunque no existe un calendario definido ni fechas concretas, la directiva discute de forma constante esta posibilidad. Además, el comisionado abrió la puerta a celebrar el Super Bowl en el extranjero, puntualizando que el requisito indispensable para albergar el gran juego será haber establecido antes una franquicia definitiva en la ciudad anfitriona seleccionada.

Actualmente, las 32 organizaciones de la NFL residen exclusivamente en territorio estadounidense. Sin embargo, estas afirmaciones se producen durante el proceso de expansión internacional más ambicioso en la historia del organismo. Para la temporada 2026, la liga programó un récord de nueve encuentros de temporada regular distribuidos en cuatro continentes, reflejando el valor estratégico que representan los mercados situados fuera del país.

La agenda internacional de 2026 abarca siete naciones y sedes en Londres, Múnich, Madrid, París, Río de Janeiro, Melbourne y la Ciudad de México. Dichos escenarios sirven como plataformas operativas donde la liga evalúa la logística, la infraestructura de los estadios, la respuesta del público y la rentabilidad comercial indispensable para sustentar la llegada de franquicias permanentes en un futuro cercano.

Buscan su lugar en el calendario deportivo

Como respaldo a esta visión estratégica, los propietarios de los equipos aprobaron elevar a diez el límite de partidos internacionales por campaña a partir de 2027, con la meta a largo plazo fijada por Goodell en dieciséis. Este crecimiento busca fortalecer los derechos televisivos, los patrocinios corporativos y la base de aficionados antes de otorgar una franquicia oficial fuera de las fronteras norteamericanas.

Aunque persisten desafíos logísticos considerables, como los extensos trayectos trasatlánticos, el desfase horario y la adaptación de convenios laborales, la postura de Goodell confirma que la expansión global ya no es meramente promocional. La creación de escuadras extranjeras perfila la fase culminante en el plan de la NFL para consolidarse como un espectáculo verdaderamente global.