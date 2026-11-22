Los San Francisco 49ers ofrecieron una exhibición de autoridad la noche de este domingo en el Estadio Banorte de Ciudad de México, donde derrotaron 35-10 a los Minnesota Vikings en un duelo entre contendientes de la Conferencia Nacional. Ante más de 85 mil aficionados, el conjunto californiano impuso condiciones desde la primera serie ofensiva y nunca volvió a mirar atrás.

El equipo de Kyle Shanahan abrió el marcador con una ofensiva de 72 yardas culminada por Brock Purdy, quien encontró a George Kittle en envío de 17 yardas para el 7-0. Minnesota respondió con una carrera de touchdown de 11 yardas de Aaron Jones Sr. para empatar el encuentro, pero aquella reacción sería apenas un espejismo ante una defensiva y una ofensiva que terminaron dominando cada faceta del partido.

Impone condiciones

La historia comenzó a definirse en el segundo cuarto. Purdy volvió a conectar con Kittle, ahora en pase de ocho yardas para recuperar la ventaja. Los Vikings descontaron mediante un gol de campo de 48 yardas de Will Reichard, pero los 49ers respondieron inmediatamente con un touchdown de cuatro yardas de Mike Evans, quien completó una espectacular recepción para ampliar la diferencia a 21-10.

El golpe definitivo llegó apenas diez segundos después. En la siguiente jugada desde la línea de golpeo, Kirk Cousins fue interceptado por Ji'Ayir Brown, quien devolvió el balón 18 yardas hasta las diagonales para colocar el 28-10 antes del descanso. La jugada silenció cualquier intento de recuperación de Minnesota y marcó el rumbo definitivo de la noche.

Sentencia en tierra azteca

Purdy firmó una actuación de élite al completar 21 de 26 pases para 255 yardas y tres touchdowns, destrozando a una defensiva que llegaba como una de las más eficientes de la NFL. Del otro lado, Cousins lanzó para 235 yardas, pero fue castigado por la intercepción convertida en anotación. Mike Evans lideró a los receptores de San Francisco con 109 yardas, mientras Justin Jefferson sumó 86 para Minnesota.

La sentencia llegó en el último cuarto con una serie ofensiva de 98 yardas culminada por Christian McCaffrey, quien ingresó seis yardas por tierra para el definitivo 35-10. Los 49ers mejoraron su marca a 9-1 y reforzaron su candidatura al liderato de la NFC, mientras los Vikings cayeron a 7-3 tras una noche en la que fueron ampliamente superados en el escenario mexicano.