NFL: Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs, sufrió una estafa millonaria

Travis Kelce, una de las figuras más reconocidas de los Kansas City Chiefs, apareció entre las víctimas que captó una cantidad millonaria de decenas de inversionistas en Estados Unidos.

El caso salió nuevamente a la luz después de que el responsable, Siddharth Jawahar, fundador de la firma Swiftarc Capital LLC , fuera sentenciado a 11 años de prisión por fraude electrónico.

¿Qué fue lo que pasó?

Kelce fue identificado como uno de los afectados, hasta el momento no se ha hecho pública la cantidad exacta que perdió. Por ello, los 35 millones de dólares corresponden al monto total captado dentro del esquema y no a una pérdida individual atribuida al jugador de Kansas City. El ala cerrada figuraba como inversionista de uno de los fondos relacionados con Swiftarc.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jawahar operaba una empresa de inversiones con sede en Texas. Con el paso del tiempo concentró prácticamente todos los recursos de sus clientes en una sola inversión relacionada con Philip Morris Pakistan.

Cuando el valor de esa posición comenzó a caer, el administrador no informó adecuadamente a sus clientes y, por el contrario, les habría presentado resultados que aparentaban ganancias.

Entre julio de 2016 y diciembre de 2023, Swiftarc recibió más de 35 millones de dólares, aunque únicamente alrededor de 10 millones fueron destinados a inversiones. Parte del dinero de nuevos clientes era utilizado para pagar a inversionistas anteriores, mecanismo característico de un esquema Ponzi . Las autoridades también documentaron gastos en viajes en aviones privados, hoteles de lujo, departamentos, restaurantes y compras personales.

Responsable recibe 11 años de prisión

Jawahar se declaró culpable en enero de 2026 de tres cargos de fraude electrónico. Posteriormente, un juez federal en St. Louis lo condenó a 11 años de prisión y ordenó el pago de 31.35 millones de dólares en restitución para las víctimas. La investigación fue realizada por el FBI y la Fiscalía de Distrito de Manhattan.

Kelce no habría sido el único deportista relacionado con la firma. Reportes previos habían mencionado entre los inversionistas a jugadores de la NBA como Gary Harris, Tim Hardaway Jr. y Mason Plumlee. Las autoridades, sin embargo, no han divulgado públicamente cuánto perdió cada persona afectada.