¡Ni a Dios perdonan!: ¿CFE cortó la luz al Santuario en Durango? | VIDEO

Un peculiar video protagonizado por un supuesto trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a circular en redes sociales, luego de que el hombre asegurara que le había correspondido suspender el servicio de energía eléctrica al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad de Durango.

La grabación, de aproximadamente 17 segundos, muestra al empleado portando casco, lentes de protección y ropa de trabajo. Mientras camina hacia el inmueble religioso, comenta con tono de resignación y algo de humor: “Que me perdonen los católicos y los filisteos, pero hoy tocó cortarle la luz a la iglesia”.

Posteriormente, la cámara enfoca uno de los costados del Santuario, donde se observa un medidor instalado sobre la fachada. El trabajador remata su comentario con otra frase que provocó diversas reacciones entre quienes encontraron el video: “Que te perdone Dios, que yo no lo voy a hacer”.

¿Realmente le cortaron la luz al Santuario?

Aunque la publicación rápidamente llamó la atención por lo inusual de la situación, en las imágenes no se observa el momento exacto en el que se habría realizado la suspensión del suministro eléctrico.

Hasta ahora, tampoco se ha informado públicamente cuál habría sido el motivo del presunto corte, si existía algún adeudo en el recibo, una irregularidad en el servicio o si se trató de alguna maniobra relacionada con trabajos de mantenimiento.

La CFE y los responsables del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe no habían emitido, al momento de esta publicación, información oficial sobre el caso, por lo que únicamente se cuenta con la versión expresada por el trabajador en el video.

Como ocurre con cualquier usuario, los inmuebles religiosos deben cubrir el consumo registrado y cumplir con las condiciones establecidas para mantener activo el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, quedaría pendiente conocer si el corte realmente se concretó o si la grabación solamente formó parte de una broma del empleado durante su jornada laboral.