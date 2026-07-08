Ni las iglesias se salvan: Sujetos roban esculturas de bronce valuadas en miles de pesos | VIDEO

Uno de los sujetos que participó en el robo ya se encuentra detenido por las autoridades, mientras sus cómplices siguen en libertad.

Luego de que se reportara la sustracción de imágenes y placas de una iglesia, la secretaria de Seguridad Ciudadana inició las investigaciones correspondientes.

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¿Cómo y dónde ocurrió el asalto?

La SSC de la Ciudad de México logró la detención de un hombre de 26 años de edad que fue partícipe del hurto de placas y tres esculturas de bronce en una parroquia de San Cosme, de la colonia San Rafael en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al observar el video, las autoridades se pudieron percatar de cómo el hombre detenido y unos cómplices más entran en bicicletas y se llevan las figuras, rompiendo la cadena de la parroquia para lograr huir.

¿Cómo se llevó a cabo la detención del sujeto?

Los agentes policiales reunieron la información necesaria para identificar las características de los presuntos responsables.

En el cruce de Serapio Rendón y avenida San Cosme, ubicaron al sujeto probablemente responsable del delito, pues las características de la investigación coincidían con él y, al notar una actitud sospechosa, los policías lo detuvieron y le realizaron una revisión preventiva.

Como resultado de la inspección, el sujeto tenía consigo 19 bolsitas con hierba, características que coincidían con la marihuana, y 5 cigarros artesanales elaborados con la misma hierba.

El sujeto, junto con lo encontrado en la revisión, fue puesto a disposición del Ministerio Público y serán ellos quienes decidan sobre la situación jurídica del hombre.

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¿Qué fue exactamente lo que se llevaron los sujetos?

Fue el padre José de Jesús quien mostró en redes sociales el momento en que uno de los sospechosos ingresa al inmueble y presuntamente sustrae diversas piezas de arte sacro y señalizaciones de bronce.

Dentro de lo robado se llevaron esculturas inspiradas en las artistas Leonora Carrington y Remedios Varo, así como placas de bronce. El robo habría ocurrido entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada. Entre los objetos robados se encontraba una placa dedicada a las madres buscadoras del país, con la inscripción:

"La patria llora por sus hijos. En oración y solidaridad con los desaparecidos y sus familias".

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los cómplices responsables del robo y así poder recuperarlas.