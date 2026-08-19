Nick Kyrgios rompe el silencio tras su positivo por cocaína: 'Cometí un grave error personal'

El tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) tras dar positivo por cocaína. La muestra fue tomada el 22 de junio de 2026 durante el torneo ATP 250 de Mallorca, detectándose benzoilecgonina, un metabolito clave derivado de dicha sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El análisis del laboratorio acreditado confirmó el resultado el 17 de julio, aplicándose la suspensión cautelar obligatoria a partir del 4 de agosto. Mientras la medida disciplinaria siga vigente, el atleta de 31 años no podrá competir, entrenar ni asistir a ninguno de los eventos oficiales sancionados por los organismos rectores del circuito profesional.

Rompe el silencio en sus redes sociales

A través de un comunicado en sus redes sociales, Kyrgios declinó apelar y asumió la responsabilidad total de lo ocurrido:

"Cometí un enorme error. Lo siento por mis aficionados, mi familia, mis patrocinadores y, sobre todo, por los niños que me siguen", manifestó el deportista australiano, expresando una profunda decepción consigo mismo.

Asimismo, el tenista expuso el duro impacto que sus recurrentes lesiones en la rodilla y muñeca han tenido sobre su salud mental. Kyrgios admitió la angustia de asimilar el fin de su carrera: "Mi cuerpo ya no responde a lo que exige mi mente; me sentí solo e indefenso, aunque nada excusa mi comportamiento", agregó.

En el peor momento de su carrera

Relegado al puesto 919 del ranking ATP y con apenas cuatro partidos individuales disputados en la presente temporada, el finalista de Wimbledon 2022 afronta un severo revés deportivo. Pese a sumar siete títulos de nivel ATP en su trayectoria, esta sanción interrumpe bruscamente su intento de retorno tras someterse a múltiples cirugías.

Finalmente, el jugador anunció que se apartará por completo de la vida pública y las redes sociales durante 28 días para enfocarse en su recuperación personal. Kyrgios prometió trabajar internamente para regresar mejor, mientras la ITIA procede con el expediente disciplinario sin que el jugador presentase apelaciones hasta la fecha.