Niega Stephanie García aumento al predial; acusa manipulación de información por tiempos electorales

La regidora de Morena, Stephanie García , negó que exista un aumento al impuesto predial en la propuesta de Ley de Ingresos del municipio de Durango para el ejercicio fiscal 2027 y señaló que la información sobre un supuesto incremento está siendo manipulada con fines electorales.

Explicó que la propuesta contempla únicamente una actualización conforme al índice inflacionario, sin modificar la tasa del impuesto predial ni aplicar incrementos adicionales a los conceptos de ingresos municipales.

Precisó que, aunque la actualización inflacionaria puede reflejarse en el monto que pagan los contribuyentes, esto no representa un aumento a la tasa del impuesto, por lo que consideró importante informar con claridad a la ciudadanía y evitar que se generen confusiones.

Stephanie García reiteró que el debate sobre los ingresos municipales debe conducirse con responsabilidad y transparencia, evitando que las diferencias políticas y los intereses electorales distorsionen la información que recibe la ciudadanía.