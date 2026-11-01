Nieto presuntamente asesina a su abuela con tijeras y martillo en Gómez Palacio

Una mujer de la tercera edad perdió la vida durante la tarde de este domingo, luego de ser agredida presuntamente por su propio nieto, quien utilizó unas tijeras industriales y un martillo para atacarla en el interior de su domicilio y posteriormente en la vía pública, en el ejido Eureka, municipio de Gómez Palacio, Durango.

La víctima fue identificada como Juana González Hernández, de 83 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle Justo Sierra, de la comunidad antes mencionada, lugar donde se registraron los hechos alrededor de las 13:30 horas de este domingo 1 de noviembre.

De acuerdo con la información recabada, la mujer se encontraba realizando labores domésticas cuando ingresó a la vivienda su nieto, identificado como Kevin Omar, quien presuntamente, sin mediar palabra, comenzó a agredirla en repetidas ocasiones con unas tijeras industriales, provocándole diversas heridas en el rostro.

Ante la agresión, Juana intentó ponerse a salvo y salió de su vivienda para solicitar ayuda; sin embargo, fue alcanzada por su nieto, quien presuntamente continuó atacándola, ahora con un martillo, hasta dejarla tendida en medio de la calle, donde perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras lo ocurrido, el presunto responsable emprendió la huida, mientras que vecinos del sector, al percatarse de la agresión, solicitaron la intervención de las autoridades. Minutos después, habitantes de la comunidad lograron ubicar al señalado varias calles adelante, por lo que dieron aviso a las corporaciones de seguridad.

Personal de la Policía Investigadora de Delitos, adscrito a la Vicefiscalía General del Estado de Durango en la Región Laguna, acudió al lugar y procedió a la detención de Kevin Omar, quien presuntamente opuso resistencia al momento de ser asegurado, por lo que los agentes tuvieron que someterlo para posteriormente ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público.

El caso fue reportado inicialmente como feminicidio, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar la situación jurídica del detenido. Asimismo, se realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y los estudios periciales que permitan establecer oficialmente la causa de muerte.