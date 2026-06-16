Niña de 10 años acusa a primo de 14 de abuso sexual; ocurrió en Durango

La mañana de este lunes, al número de emergencias ingresó una llamada, en donde una mujer reportaba el presunto abuso sexual que sufrió su hija, en casa de su abuela paterna.

La menor de 10 años de edad regresó a su domicilio, en donde vive con su mamá, después de pasar el fin de semana con su papá en casa de la abuela materna.

Sin embargo, la madre notó que la niña estaba triste y con un comportamiento que no es común en ella, razón por la cual habló con ella, lo que provocó el llanto.

En medio de las lágrimas, la menor narró a su mamá que desde que tenía seis años, su primo, actualmente de 14 años, le realizaba tocamientos en sus partes nobles y que en aquel tiempo le había introducido los dedos sin su consentimiento.

La última vez que sufrió el abuso de su primo fue este fin de semana, razón por la cual la mamá de la afectada acudió ante la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la formal denuncia.

Personal de la unidad de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes tomó conocimiento del hecho y comenzaron con las diligencias correspondientes.