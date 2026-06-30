Niña de 11 años muere tras sufrir asfixia por atragantamiento en Durango

Una menor de 11 años de edad perdió la vida durante la madrugada de este martes en el Hospital del ISSSTE, en la ciudad de Durango, luego de permanecer hospitalizada por las complicaciones derivadas de un episodio de asfixia por atragantamiento.

El fallecimiento fue reportado a las autoridades alrededor de las 02:45 horas de este martes 30 de junio del 2026, por personal médico del nosocomio.

De acuerdo con el informe, la paciente había ingresado la tarde del lunes, cerca de las 17:30 horas, para recibir atención de urgencia.

La víctima fue identificada con las iniciales S.M., de 11 años de edad. Pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, su estado se agravó durante las siguientes horas.

Según el reporte médico, la menor fue declarada sin vida a la 01:20 horas de este martes. La causa del deceso fue establecida de manera preliminar como falla orgánica múltiple, muerte cerebral y asfixia secundaria al atragantamiento.

Tras confirmarse el fallecimiento, el personal del hospital notificó al Agente del Ministerio Público para que se realizaran las diligencias correspondientes y se ordenara el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Las autoridades competentes integrarán la carpeta de investigación de protocolo para documentar el caso y confirmar, mediante los estudios periciales y la necropsia de ley, las causas que derivaron en el fallecimiento de la menor.