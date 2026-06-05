Niña de 3 años se intoxica tras ingerir sustancia química en Durango

Una niña fue ingresada para recibir atención médica en la clínica uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de presentar una intoxicación presuntamente provocada por la ingesta de un producto utilizado para la limpieza de calzado.

De acuerdo con la información recabada, la menor fue identificada con las iniciales M.S.C., de 3 años de edad, quien llegó al hospital acompañada de su madre durante la mañana de este jueves.

El personal médico brindó atención inmediata a la paciente tras detectar afectaciones relacionadas con la posible ingestión de una sustancia química, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos.

Asimismo, en el informe se hizo constar que la menor presentaba condiciones que motivaron la intervención de las autoridades competentes en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de verificar su situación y garantizar su bienestar.

Tras recibir el reporte, el caso fue canalizado a las instancias especializadas para dar seguimiento a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si existe alguna situación que requiera atención institucional adicional.

Las autoridades señalaron que se mantendrá el acompañamiento correspondiente mientras se desarrollan las investigaciones y se da seguimiento al estado de salud de la menor, privilegiando en todo momento la protección de sus derechos e identidad.