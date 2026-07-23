Niña de 4 años es hospitalizada tras ingerir veneno para cucarachas en Lerdo

Una menor de cuatro años de edad fue ingresada de emergencia al Hospital General de Lerdo luego de intoxicarse al ingerir, de manera accidental, un producto utilizado para eliminar cucarachas.

La paciente fue identificada con las iniciales D.S.L.P., de 4 años de edad, con domicilio en la Zona Centro del municipio de Lerdo, quien recibió atención médica tras presentar síntomas de intoxicación.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del miércoles, cuando la niña se encontraba en el interior de su domicilio, en la calle Zaragoza, de la Zona Centro de Lerdo, Durango, en compañía de su madre.

Mientras ambas permanecían en el área de la cocina, la menor tomó una botella de color azul que contenía veneno para cucarachas y, presuntamente, ingirió parte de la sustancia.

Momentos después comenzó a presentar vómito, por lo que su madre actuó de inmediato y la trasladó al Hospital General de Lerdo, donde fue recibida por el personal médico para su valoración y tratamiento.

Las autoridades fueron notificadas del ingreso de la paciente e iniciaron las diligencias correspondientes para documentar lo ocurrido y confirmar que se trató de un accidente doméstico.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia de mantener sustancias tóxicas, medicamentos y productos de limpieza fuera del alcance de los menores de edad, a fin de prevenir accidentes que puedan poner en riesgo su salud o su vida.