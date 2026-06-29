Niña de cinco años es hospitalizada tras ingerir raticida por accidente en Durango

Una niña de apenas cinco años de edad fue ingresada al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS luego de ingerir accidentalmente raticida en un domicilio de la ciudad de Durango. La menor recibió atención médica oportuna y su estado de salud fue reportado como estable.

El ingreso fue reportado al C-5 alrededor de las 20:30 horas del domingo 28 de junio, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con los familiares.

En el hospital, los agentes se entrevistaron con Alondra Bibiana, de 22 años de edad y hermana de la menor, quien explicó que el incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas en el domicilio familiar, ubicado en la calle Ejército Liberal, de la colonia Ignacio Zaragoza.

De acuerdo con su declaración, la pequeña de iniciales R.A.L.R., de cinco años, tomó una pequeña bolita de color rosa y la ingirió. Minutos después preguntó a su madre si aquello era comestible, lo que alertó a la familia.

Al revisar de qué se trataba, la madre de la menor, descubrió que era el veneno que previamente había colocado para eliminar roedores, por lo que de inmediato trasladó a la niña al Hospital General de Zona No. 1 del IMSS y, durante el trayecto, solicitó orientación a través del número de emergencias 911.

A su llegada al hospital, el personal médico inició el tratamiento correspondiente para contrarrestar los efectos del raticida y mantener bajo vigilancia a la menor, quien quedó internada en observación para monitorear su evolución.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y, de acuerdo con las primeras indagatorias, todo indica que se trató de un accidente doméstico. No obstante, el hecho quedó debidamente registrado mientras la pequeña continúa bajo atención médica especializada.