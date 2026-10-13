Niña de cuatro años señala a su abuelo por presunto abuso sexual en Durango

Una niña de apenas cuatro años de edad habría sido víctima de abuso sexual por parte de su abuelo paterno, situación que fue reportada durante la noche del lunes 12 de octubre, en la ciudad de Durango, luego de que la menor le contara a su madre lo que presuntamente ocurría durante las visitas familiares.

El reporte se recibió aproximadamente a las 23:00 horas, en un domicilio de la colonia Las Flores, donde una mujer solicitó la intervención de las autoridades tras conocer lo que su hija le había contado.

De acuerdo con la información recabada, la pequeña acostumbraba visitar a sus abuelos paternos cada quince días, como parte de la convivencia familiar que mantenía con ellos.

Sin embargo, la menor comenzó a manifestar que ya no quería acudir a dichas visitas, por lo que su madre buscó conocer las razones de su negativa.

Fue entonces cuando la niña le contó que su abuelo presuntamente realizaba actos de carácter sexual en su contra, además de señalar que ese mismo lunes había ocurrido un nuevo episodio mientras vestía su uniforme del jardín de niños.

Ante lo relatado por su hija, la madre decidió reportar los hechos para solicitar la intervención de las autoridades, a fin de que se investigue el posible delito y se determine la responsabilidad del familiar señalado.