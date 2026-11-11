Niña de dos años sale sola de su casa y llega a una tienda; comerciante la pone a salvo

Una niña de apenas dos años de edad fue localizada sin la compañía de un adulto en una miscelánea de la colonia Ampliación 20 de Noviembre, en la ciudad de Durango, luego de que aparentemente saliera de su domicilio sin que sus familiares se percataran, situación que provocó la intervención de elementos de la Policía Municipal durante la mañana del martes 10 de noviembre.

La menor, identificada con las iniciales KGL, de dos años de edad, llegó aproximadamente a las 11:15 horas a la miscelánea Nataly, ubicada sobre la calle Francisco Villa, cerca de su cruce con Pascual Orozco, donde la propietaria del establecimiento se percató de que la pequeña caminaba sola, por lo que decidió mantenerla bajo resguardo y solicitar apoyo al número de emergencias 911.

De acuerdo con la información proporcionada a los agentes preventivos, antes de que arribara la unidad policial se presentó en el establecimiento María de Jesús, de 26 años de edad, quien se identificó como tía de la menor y explicó que sus familiares ya se encontraban buscándola, debido a que habían dejado abierta la puerta del domicilio y, en un descuido, la niña salió sin que nadie advirtiera su ausencia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Preventiva, quienes entrevistaron a la comerciante y a la familiar de la pequeña para conocer las circunstancias de lo ocurrido. Finalmente, la menor quedó bajo el cuidado de su tía, sin que se reportaran lesiones ni otras situaciones de riesgo, por lo que el incidente concluyó sin mayores consecuencias.