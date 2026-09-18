Niña de tres años muere ahogada en Mezquital al caer en laguna donde jugaba

Una niña de apenas tres años de edad perdió la vida luego de caer accidentalmente a una laguna ubicada cerca de su domicilio, en una comunidad perteneciente al municipio de Mezquital.

La menor fue identificada con las iniciales V.S.S., de tres años, quien vivía junto con sus padres en el poblado Ciénega de Mirasoles, perteneciente a la localidad de Canoas.

De acuerdo con la información proporcionada por el padre de la pequeña, aproximadamente a las 16:30 horas la niña se encontraba jugando con otro menor de la misma edad, cerca de una laguna localizada a unos 100 metros de la vivienda familiar.

Por algunos minutos, los adultos perdieron de vista a los niños y posteriormente el pequeño que acompañaba a la víctima corrió para avisarles que ella había caído al agua. El padre se trasladó inmediatamente al lugar y logró sacar a su hija.

La pequeña fue llevada por sus propios medios hasta las instalaciones de la Policía Estatal en Canoas, ubicadas a pocos minutos de la comunidad. En el lugar se realizaron maniobras para tratar de auxiliarla; sin embargo, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Policía Investigadora de Delitos fue informado y comenzó su traslado hacia la zona. En la localidad Mesa de las Flores, los agentes se encontraron con elementos de la Policía Estatal que trasladaban el cuerpo de la menor acompañada por su madre, por lo que se dio aviso al Ministerio Público.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado para realizar las diligencias correspondientes y quedó a disposición de Servicios Periciales.

El Ministerio Público ordenó el levantamiento para determinar formalmente la causa del fallecimiento, mientras las autoridades integraron la investigación sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.